ZipGrade uygulaması, sınavları okumakta güçlük çeken öğretmenler için optik okuma teknolojisini iOS cihazlarınıza getiriyor.

Öğretmenlerin en çok zorlandığı konulardan biri de, yüzlerce sınav kağıdını okumaktır sanıyorum. Bir öğretmenin birden fazla sınıfa derse girdiğini ve her sınıfa sınav yapmak zorunda kaldığını düşünürsek, yüzlerce sınav kağıdı okumak zorunda olduğunu kolayca anlayabiliriz. İşte bu duruma çözüm getiren ve test sınavlarını saniyeler içerisinde okumaya imkan tanıyan ZipGrade, gerçekten başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum.