ZipGrade uygulaması ile optik formları saniyeler içerisinde değerlendirebilirsiniz.
ZipGrade uygulaması, sınavları okumakta güçlük çeken öğretmenler için optik okuma teknolojisini iOS cihazlarınıza getiriyor.
Öğretmenlerin en çok zorlandığı konulardan biri de, yüzlerce sınav kağıdını okumaktır sanıyorum. Bir öğretmenin birden fazla sınıfa derse girdiğini ve her sınıfa sınav yapmak zorunda kaldığını düşünürsek, yüzlerce sınav kağıdı okumak zorunda olduğunu kolayca anlayabiliriz. İşte bu duruma çözüm getiren ve test sınavlarını saniyeler içerisinde okumaya imkan tanıyan ZipGrade, gerçekten başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Uygulama içerisinde bulunan hazır optik formlardan dilediğinizi seçip çıktısını aldıktan sonra, uygulama üzerinde doğru yanıtları tanıtmanız yeterli oluyor. Sonrasında ise tek yapmanız gereken, ZipGrade üzerinden kamerayı başlatarak formu hizalamak. Optik formlardaki öğrenci bilgilerine kadar her şeyi tarayan, doğru ve yanlışları öğrenci isimleriyle birlikte kaydeden uygulamanın işlevleri bununla da sınırlı kalmıyor. Öğrenci bilgilerini ve sınav sonuçlarını CSV ve PDF formatında kaydedebilme imkanı da sunan ZipGrade, internet bağlantısı olmadan da çalışabiliyor. Eğer siz de sınav kağıtlarını hızlı ve kolay bir şekilde okumak istiyorsanız, ZipGrade uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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