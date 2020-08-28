Zombie Tactics, etrafınızı saran zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz strateji yönü ağır basan hareketli bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyun, geliştiricisi tarafından aksiyon strateji kart oyunu olarak tanımlıyor. Tamamen ücretsiz ve reklamsız zombi öldürme oyunu ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Zombi öldürme oyunları, kart oyunu, kart savaş oyunları, stratejik savaş oyunlarını seviyorsanız Zombie Tactics’i bir şans vermenizi isterim. iPhone’da da iPad’de de rahat, keyifli oynanış sunan yapımda zombi istilasından kurtulmaya çalışıyorsunuz. Taktiksel becerilerinizi kullanarak hayatta kalabilirsiniz. Zombilerden nefret eden bir grup da size yardım edecek. Hayatta kalanlar kesinlikle yardımcı oluyor ve geliştirirseniz daha da faydalarını görüyorsunuz. Oyun normalde dalga dalga saldırılar üzerine kurulu; yani bir grup zombiyi öldürdüğünüzde yenileri geliyor, seviye atlıyor, yeni kartlar topluyor ve yükseltiyorsunuz. Ancak acımasız sonsuz mod da var. Oyunda belli bir noktaya geldiğinizde, oynanışı kolay bulmaya başladığınızda sonsuz modu da oynamanızı isterim. Bu arada sandıkları es geçmeyin, içlerinde ödüller sizi bekliyor.