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LinkedIn 500 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Bulut tabanlı bir özgeçmiş deposu olan LinkedIn, bugün yaptığı açıklamada 200 farklı ülkeden 500 milyon üye sayısına ulaştığını duyurdu. Dev şirket böylelikle önemli bir kilometre taşını aşmış oldu.

Geride bıraktığımız yıl 26 milyar dolar bedelle Microsoft tarafından satın alınan şirket; Ekim 2015’te 400 milyon üye ve Ağustos 2016’ta 450 milyon üyesi olduğunu duyurmuştu. Ancak bu sayılar sizi yanıltmasın. Zira LinkedIn kullanıcılarının yalnızca yüzde 25 kadarının platformda her ay aktif olduğu görülüyor. Son açıklanan rakama göre de bu 500 milyon kullanıcının yüzde kaçının her ay aktif görüldüğü belirtilmedi. Ancak muhtemelen aktif kullanıcı oranında fazla bir değişim olmadı ki, bu da toplam üye sayısı olan 500 milyondan ancak 125 milyon kadarının her ay aktif olarak LinkedIn’de boy gösterdiği anlamına geliyor.

LinkedIn Üye Sayısı Artışı

LinkedIn, Microsoft’a geçtiğinden bu yana artık kamuya açık bir şirket değil. Yani aktif kullanıcılarının sayısı Microsoft tarafından duyurulmadıkça platformu aktif kullanan üyelerin sayısını saptamak mümkün olmayabilir. Aktif kullanıcı sayısı tam olarak duyurulmasa da yarım milyar kullanıcıya ulaşan LinkedIn, kullnıcı sayısında önemli bir eşiği de aşmış oldu.

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Yazar: - 24.04.2017

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