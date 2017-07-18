LinkedIn'in Masaüstü Uygulaması Windows 10'a Geliyor

Microsoft tarafından satın alınan profesyonel sosyal ağ LinkedIn, bugün itibarıyla Windows 10'a özel masaüstü uygulamasını yayınladığını ve herkes tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

Windows 10'un neredeyse bütün özelliklerini kullanan masaüstü uygulamasının, Windows 10'un başlangıç menüsüne yerleşebildiği, Live Tile özelliği ile hızlı erişime alınabildiği ve Eylem Merkezi ile entegre çalışmasından ötürü, bildirimleri de gösterebildiği belirtildi. LinkedIn, gelecek bildirimler arasında yeni mesajlar, profilinizi görüntüleyenler, çok beğenilen yeni paylaşımlar ve sektörünüzde öne çıkanların olacağı da kaydetti. Yine de kullanıcıların ayarlar sekmesinden hangi bildirimleri göreceklerini ayarlayabilecekleri de söylendi.

Microsoft 2016 yılı Aralık ayında LinkedIn'i yaklaşık 26.2 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Satın alımın ardından, Office ve Outlook gibi Microsoft uygulamalarına LinkedIn kimliği getirme planlarını olduğunu da hemen açıklamıştı. Özgeçmiş hazırlama ve Microsoft Word üzerinden iş başvurusu yapma, Active Directory ile LinkedIn entegrasyonu ve LinkedIn bildirimlerini Windows Eylem Merkezi'nde görme gibi pek çok özelliği bugüne kadar kullanıma alan ya da kullanıma alacağını açıklayan Microsoft, masaüstü uygulamasıyla bütün bunları bir araya da getirerek hizmete sunmuş olacak. Uygulamanın bugün itibarıyla kullanılabilir olduğunu söyleyen LinkedIn, Windows Store üzerinde programın her bölge için aynı anda görünmediğini ve eğer mağazada göremiyorsanız, bir süre sonra tekrar kontrol etmeniz gerektiğini de belirtti.

Tüm bunlarla birlikte Windows 10 uygulaması, daha önce Windows Phone uygulaması ile birlikte duyurulmuştu. LinkedIn'in Windows Phone uygulaması çok kısa sürede mağazadaki yerini almış; ancak kullanıcı sayısının azlığı sebebiyle kısa süre içerisinde de mağazadan kaldırılma durumuyla karşı karşıya kalmıştı. Bu kararın ardından LinkedIn, 30 Ağustos'ta desteğin tamamen kesileceği açıklamıştı.

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