Dark Mode (Koyu/Siyah Tema) Destekli Android İnternet Tarayıcıları

Dark Mode (Karanlık/Koyu/Siyah) tema destekli Android internet tarayıcıları bu listede bir araya topladık. Webde gezinirken göz sağlığınızı korumak hem de pilden tasarruf sağlamak için kullanabileceğiniz koyu tema destekli en iyi Android internet tarayıcıları bu listede bulacaksınız.

İnternet (web) tarayıcılar, Android telefonda en çok kullandığımız uygulamalardan. Günün her vakti aradığımız şeye ulaşmak için dakikalarca zaman harcıyoruz. Google arka planı beyaz olduğundan arama esnasında gözlerimiz epey yoruluyor. Ekran parlaklığı yarı seviyede kullanımda dahi hem göz sağlığımızdan oluyor hem de telefonumuzun pili önemli ölçüde azalıyor. Bu sorunları aşmanın yolu ise; dark mode (koyu tema) kullanmak. Karanlık tema seçeneğiyle gelen Android web tarayıcıların sayısı bir hayli fazla. Bazıları kendi ayarlarında, bazıları eklenti üzerinden, bazıları da sadece okuma görünümünde siyah temayı içeriyor.

Koyu/karanlık tema kullanmayı sevenler için en iyi Android internet tarayıcılar aşağıda listelenmiştir. Listede kullandığınız web tarayıcıyı bulamıyorsanız, yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Kısa sürede listeleye eklenecektir.