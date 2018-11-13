  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Dark Mode (Koyu/Siyah Tema) Destekli Android İnternet Tarayıcıları

Dark Mode (Koyu/Siyah Tema) Destekli Android İnternet Tarayıcıları

Dark Mode (Koyu/Siyah Tema) Destekli Android İnternet Tarayıcıları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Dark Mode (Karanlık/Koyu/Siyah) tema destekli Android internet tarayıcıları bu listede bir araya topladık. Webde gezinirken göz sağlığınızı korumak hem de pilden tasarruf sağlamak için kullanabileceğiniz koyu tema destekli en iyi Android internet tarayıcıları bu listede bulacaksınız.

İnternet (web) tarayıcılar, Android telefonda en çok kullandığımız uygulamalardan. Günün her vakti aradığımız şeye ulaşmak için dakikalarca zaman harcıyoruz. Google arka planı beyaz olduğundan arama esnasında gözlerimiz epey yoruluyor. Ekran parlaklığı yarı seviyede kullanımda dahi hem göz sağlığımızdan oluyor hem de telefonumuzun pili önemli ölçüde azalıyor. Bu sorunları aşmanın yolu ise; dark mode (koyu tema) kullanmak. Karanlık tema seçeneğiyle gelen Android web tarayıcıların sayısı bir hayli fazla. Bazıları kendi ayarlarında, bazıları eklenti üzerinden, bazıları da sadece okuma görünümünde siyah temayı içeriyor.

Koyu/karanlık tema kullanmayı sevenler için en iyi Android internet tarayıcılar aşağıda listelenmiştir. Listede kullandığınız web tarayıcıyı bulamıyorsanız, yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Kısa sürede listeleye eklenecektir.

Dolphin Browser Dolphin Browser
Dolphin Browser Dolphin Browser ile Android mobil cihazlardan en iyi web tarayıcı deneyimlerinden birisini elde edebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Firefox Firefox
Firefox Firefox yepyeni bir arayüz ve platform bağımsız çalışabilen yeni kodlama yapısıyla hazırladığı yeni tarayıcısını ilk kez Android cihazlarda kullanıcılarına sunuyor. ÜCRETSİZ
Maxthon Mobile Maxthon Mobile
Maxthon Mobile Dünyanın en hızlı, akıllı, güvenli ve ücretsiz Android için geliştirilmiş mobil web tarayıcısı. ÜCRETSİZ
Opera Tarayıcı Opera Tarayıcı
Opera Tarayıcı Opera Tarayıcı, popüler internet tarayıcısının Android sürümüdür. ÜCRETSİZ
Puffin Web Browser Puffin Web Browser
Puffin Web Browser Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz hızlı ve zengin özellikli bir tarayıcı arıyorsanız Puffin Web Browser tam size göre. ÜCRETSİZ
Samsung Internet Browser (APK) Samsung Internet Browser (APK)
Samsung Internet Browser (APK) Samsung Internet Browser (APK), Android telefonunuzda kullanabileceğiniz hızlı, güvenli, gelişmiş internet tarayıcısı. ÜCRETSİZ
UC Browser UC Browser
UC Browser UC Browser mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz zengin özellikli ve hızlı bir internet tarayıcısıdır ÜCRETSİZ
Microsoft Edge (APK) Microsoft Edge (APK)
Microsoft Edge (APK) Microsoft Windows 10'un internet tarayıcısını Android'de kullanın. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir? MOBİL Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir?
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü
Android Telefon Hafıza Kartını Görmüyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefon Hafıza Kartını Görmüyor, Ne Yapmalıyım?