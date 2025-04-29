En İyi Forza Horizon Benzeri Oyunlar
Forza Horizon benzeri oyunlar arıyorsanız muhtemelen yarış türündeki yapımları oynamayı seviyorsunuzdur. Forza Horizon alternatifi denildiğinde akla ilk olarak The Crew 2 geliyor fakat bu türde daha çok sayıda oyun yer alıyor.
Forza Horizon benzeri oyunlar arıyorsanız muhtemelen yarış türündeki yapımları oynamayı seviyorsunuzdur. Forza Horizon alternatifi denildiğinde akla ilk olarak The Crew 2 geliyor fakat bu türde daha çok sayıda oyun yer alıyor.
Eğer siz de Forza Horizon tarzında yarış oyunları arıyorsanız Forza Horizon oyun önerileri listemize göz atabilirsiniz. Listede yer alan oyunlar sayesinde uzun süre eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Forza Horizon Benzeri Oyunlar Listesi
- The Crew 2
- Burnout Paradise Remastered
- Need for Speed Heat
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- Dirt 5
- Project CARS 3
- GRID Autosport
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Forza Horizon gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
The Crew 2
Forza Horizon benzeri oyun tavsiyeleri listesinin ilk sırasında The Crew 2 bulunuyor. Geniş bir açık dünyaya sahip olan The Crew 2 çeşitli araç türleri ve birtakım etkinlikler içeriyor. Forza Horizon tarzı oyun açık dünyada serbestçe dolaşma ve farklı araçlarla etkinliklere katılma imkânı sunar.
Burnout Paradise Remastered
Burnout Paradise Remastered, Forza Horizon gibi açık dünya bir yapıya sahip ve arcade yarış dinamikleri sunuyor. Paradise City adlı açık haritasında serbestçe dolaşabilir, farklı yarış etkinliklerine katılabilirsiniz. Başarılı oyun yüksek hız, serbest dolaşım ve etkinlik odaklı oynanışıyla Forza Horizon'ın bazı temel ögelerini içeriyor.
Need for Speed Heat
Need for Speed serisi şüphesiz en popüler yarış oyunlarından biridir. Bu seride Need for Speed Heat oynanışıyla öne çıkıyor. Palm City adlı açık dünya haritasına sahip olan Need for Speed Heat'te arcade yarış mekaniği mevcut. Sokak yarışlarında mücadele edebilir, aracınızı kişiselleştirebilir ve hatta serbestçe haritada gezebilirsiniz.
Need for Speed Hot Pursuit Remastered
Need for Speed Hot Pursuit Remastered'da Seacrest County'nin geniş yollarında hem yarışçı olarak polislerden kaçabilir hem de polis olarak yarışçıları kovalayabilirsiniz. Arcade oynanışı ve farklı araçları kullanma imkânı açısından Forza Horizon'a benziyor.
Test Drive Unlimited Solar Crown
Forza Horizon benzeri oyun önerileri listesinde Test Drive Unlimited Solar Crown da yer alıyor. Açık dünya yarış oyununda yüksek adrenalin içeren yarışlara katılabilir ve aracınızı kişiselleştirebilirsiniz. 2024'te satışa sunulan oyun, KT Racing tarafından geliştirildi.
Dirt 5
Direksiyon seti ile oynanan oyunlar arasında yer alan Dirt 5, off road yarış deneyimi sunuyor. Codemasters tarafından geliştirilen oyun, Forza Horizon'daki ralli ve arazi etkinliklerine yakın bir deneyim sunuyor. Dinamik hava koşulları ve görsel efektleriyle de keyifli bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.
Project CARS 3
Project CARS serisinin önceki oyunlarına kıyasla daha arcade bir oynanış sunan Project CARS 3'te farklı sınıflardan çeşitli araçlar bulunur ve bu araçları yükseltme ve kişiselleştirme seçenekleri mevcut. Yeni araçlar edinme ve araçların performansını artırma imkânı, Forza Horizon'ın araç toplama ve kişiselleştirme yönüne benziyor.
GRID Autosport
GRID Autosport, oyuncuların farklı araç türlerini ve yarış stillerini deneyimlemesine olanak tanır. Ayrıca, farklı şampiyonalarda yarışarak ilerleme kaydettiğiniz bir kariyer modu da bulunuyor. Aksiyon dolu yarışlar belirli pistlerde gerçekleşiyor.
Burnout Paradise Remastered
Burnout Paradise Remastered, çok sevilen yarış oyununun yenilenerek tekrar piyasaya sürülmüş halidir.
Test Drive Unlimited Solar Crown
Test Drive Unlimited Solar Crown, Yüksek grafiklere ve içeriklere sahip olan bir açık dünya yarış oyunudur.
The Crew 2
The Crew 2, hava, deniz ve kara olmak üzere üç farklı kulvarda onlarca farklı araçla yarış yapmanızı sağlayan bir oyundur.
Need for Speed Hot Pursuit Remastered
Need for Speed Hot Pursuit Remastered PC Steam'de! Çılgın araba yarışı oyununda polislerden kaçıyor veya suçluları yakalıyorsunuz.
Project CARS 3
Project CARS 3 Steam'de! İnceleme puanı yüksek araba yarışı oyunu Project CARS 3'de heyecan dolu gerçek bir yarış deneyimi sizi bekliyor.
GRID Autosport
GRID Autosport türünün en başarılı oyunları arasında yer alan bir yarış oyunudur