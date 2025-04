En İyi Forza Horizon Benzeri Oyunlar

Forza Horizon benzeri oyunlar arıyorsanız muhtemelen yarış türündeki yapımları oynamayı seviyorsunuzdur. Forza Horizon alternatifi denildiğinde akla ilk olarak The Crew 2 geliyor fakat bu türde daha çok sayıda oyun yer alıyor.

Eğer siz de Forza Horizon tarzında yarış oyunları arıyorsanız Forza Horizon oyun önerileri listemize göz atabilirsiniz. Listede yer alan oyunlar sayesinde uzun süre eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Forza Horizon Benzeri Oyunlar Listesi

The Crew 2

Burnout Paradise Remastered

Need for Speed Heat

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Test Drive Unlimited Solar Crown

Dirt 5

Project CARS 3

GRID Autosport

Forza Horizon gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

The Crew 2

Forza Horizon benzeri oyun tavsiyeleri listesinin ilk sırasında The Crew 2 bulunuyor. Geniş bir açık dünyaya sahip olan The Crew 2 çeşitli araç türleri ve birtakım etkinlikler içeriyor. Forza Horizon tarzı oyun açık dünyada serbestçe dolaşma ve farklı araçlarla etkinliklere katılma imkânı sunar.

Burnout Paradise Remastered

Burnout Paradise Remastered, Forza Horizon gibi açık dünya bir yapıya sahip ve arcade yarış dinamikleri sunuyor. Paradise City adlı açık haritasında serbestçe dolaşabilir, farklı yarış etkinliklerine katılabilirsiniz. Başarılı oyun yüksek hız, serbest dolaşım ve etkinlik odaklı oynanışıyla Forza Horizon'ın bazı temel ögelerini içeriyor.

Need for Speed Heat

Need for Speed serisi şüphesiz en popüler yarış oyunlarından biridir. Bu seride Need for Speed Heat oynanışıyla öne çıkıyor. Palm City adlı açık dünya haritasına sahip olan Need for Speed Heat'te arcade yarış mekaniği mevcut. Sokak yarışlarında mücadele edebilir, aracınızı kişiselleştirebilir ve hatta serbestçe haritada gezebilirsiniz.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed Hot Pursuit Remastered'da Seacrest County'nin geniş yollarında hem yarışçı olarak polislerden kaçabilir hem de polis olarak yarışçıları kovalayabilirsiniz. Arcade oynanışı ve farklı araçları kullanma imkânı açısından Forza Horizon'a benziyor.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Forza Horizon benzeri oyun önerileri listesinde Test Drive Unlimited Solar Crown da yer alıyor. Açık dünya yarış oyununda yüksek adrenalin içeren yarışlara katılabilir ve aracınızı kişiselleştirebilirsiniz. 2024'te satışa sunulan oyun, KT Racing tarafından geliştirildi.

Dirt 5

Direksiyon seti ile oynanan oyunlar arasında yer alan Dirt 5, off road yarış deneyimi sunuyor. Codemasters tarafından geliştirilen oyun, Forza Horizon'daki ralli ve arazi etkinliklerine yakın bir deneyim sunuyor. Dinamik hava koşulları ve görsel efektleriyle de keyifli bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Project CARS 3

Project CARS serisinin önceki oyunlarına kıyasla daha arcade bir oynanış sunan Project CARS 3'te farklı sınıflardan çeşitli araçlar bulunur ve bu araçları yükseltme ve kişiselleştirme seçenekleri mevcut. Yeni araçlar edinme ve araçların performansını artırma imkânı, Forza Horizon'ın araç toplama ve kişiselleştirme yönüne benziyor.

GRID Autosport

GRID Autosport, oyuncuların farklı araç türlerini ve yarış stillerini deneyimlemesine olanak tanır. Ayrıca, farklı şampiyonalarda yarışarak ilerleme kaydettiğiniz bir kariyer modu da bulunuyor. Aksiyon dolu yarışlar belirli pistlerde gerçekleşiyor.