Gardrops APK, ikinci el eşya alım satımı yapabildiğiniz alışveriş uygulamalarından bir tanesidir.

Erkan Calp - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gardrops, ikinci el alışveriş uygulaması olarak Android platformunda öne çıkıyor. Kıyafet, çanta, ayakkabı, takı ve daha nice ürünü uygun fiyata bulabileceğiniz uygulamada profil oluşturup kendi bir kere alıp hiç giymediğiniz veya çok az kullandığınız eşyaları satma seçeneğiniz de bulunuyor.

Mağazada beğenip eve geldip denediğinizde beğenmediğinizden bir köşeye attığınız eşyaları veya bir müddet kullandıktan sonra kendinize yakışmadığını düşündüğünüz aksesuarlarınızı uygulama üzerinden satmak için tek yapmanız gereken Facebook veya mail adresinizle üye olup satacağınızın ürünün fotoğrafını çekip göndermek.

Gardrops APK İndir

Gardrops üzerinden gerçekleştirilen satışların güvenli olduğunu da belirtmek gerek. Ürün elinize ulaştıktan sonra ödeme satıcıya ulaşıyor. Günde 8000’den fazla ürünün satışının gerçekleştirildiği ikinci el alışveriş sitesi Gardrops’un mobil uygulaması üzerinden hızlıca satış yapmanız mümkün.

Satıcının ödemeyi alıp göndermeme, yanlış ürünü gönderme lüksü bulunmuyor. Böyle bir durumda paranız iade ediliyor. Siparişinizde sorun yaşarsanız destek ekibine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Gardrops Uygulaması Özellikleri