Gardrops APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,485
- DOSYA BOYUTU 46 MB
- Üretici Gardrops
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Gardrops APK, ikinci el eşya alım satımı yapabildiğiniz alışveriş uygulamalarından bir tanesidir.
Gardrops, ikinci el alışveriş uygulaması olarak Android platformunda öne çıkıyor. Kıyafet, çanta, ayakkabı, takı ve daha nice ürünü uygun fiyata bulabileceğiniz uygulamada profil oluşturup kendi bir kere alıp hiç giymediğiniz veya çok az kullandığınız eşyaları satma seçeneğiniz de bulunuyor.
Mağazada beğenip eve geldip denediğinizde beğenmediğinizden bir köşeye attığınız eşyaları veya bir müddet kullandıktan sonra kendinize yakışmadığını düşündüğünüz aksesuarlarınızı uygulama üzerinden satmak için tek yapmanız gereken Facebook veya mail adresinizle üye olup satacağınızın ürünün fotoğrafını çekip göndermek.
Gardrops APK İndir
Gardrops üzerinden gerçekleştirilen satışların güvenli olduğunu da belirtmek gerek. Ürün elinize ulaştıktan sonra ödeme satıcıya ulaşıyor. Günde 8000’den fazla ürünün satışının gerçekleştirildiği ikinci el alışveriş sitesi Gardrops’un mobil uygulaması üzerinden hızlıca satış yapmanız mümkün.
Satıcının ödemeyi alıp göndermeme, yanlış ürünü gönderme lüksü bulunmuyor. Böyle bir durumda paranız iade ediliyor. Siparişinizde sorun yaşarsanız destek ekibine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.
Gardrops Uygulaması Özellikleri
- Android için ikinci el alışveriş uygulaması
- Güvenli alışveriş desteği
- Alım ve satım yapabilme
- Ünlülerin gardroplarını keşfetme
- kullanıcılarla mesajlaşabilme
- kredi kartı, banka kartı, havale/EFT seçenekleri
Gardrops
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 151
- DOSYA BOYUTU 181 MB
- Üretici Gardrops
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iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Gardrops, ikinci el alışveriş uygulamaları arasında yer alıyor.
Gardrops, ikinci el eşya alıp satabileceğiniz alışveriş uygulamaları arasında yer alıyor. iPhone ve iPad’inize indirip Facebook hesabınızla veya mail adresinizle hızlıca üye olup kullanabileceğiniz uygulamada ikinci el ihtiyacınız olan her şeyi bulabiliyorsunuz.
Her gün 8000’in üzerinde ikinci el eşyanın satışa çıkarıldığı site Gardrops’un iOS uygulaması oldukça pratik. Büyük hevesle mağazaya gidip aldığınız birkaç kez giydikten sonra sıkıldığınız veya herhangi bir sebeple mağazaya iade edemediğiniz eşyalarınızı Gardrops üzerinden hızlıca satışa çıkarabiliyorsunuz.
Tek yapmanız gereken ürünün fotoğrafını çekmek, kısa açıklama girmek ve marka, kategori seçimi yapmak. Ürünü satışı esnasında kullanıcılarla etkileşime geçme şansına da sahipsiniz.
Gardrops İndir
Online alışverişlerin en büyük sıkıntısı yanlış ürün gönderimi Gardrops’da karşımıza çıkmıyor. Ürün istediğiniz şekilde gelmezse destek ekibine durumu bildiriyorsunuz ve paranız iade ediliyor. Tabii ki satıcı da uzaklaştırılıyor. Ayrıca ürünün sorunsuzca elinize ulaştığınızda söylediğinizde satıcıya ödeme yapılıyor.
Güvenli, ucuz alışveriş yapabileceğiniz bir uygulama arıyorasnız, Gardrops indirin ve ürünlere hemen göz atın!