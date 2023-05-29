Knight Online benzeri oyunlar oynamak isteyen oyuncular için birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor. Bu yazıda bir dönemin en popüler video oyunu olan Knight Online'a benzeyen yapımları bir arada topladık.

Uzun yıllar önce piyasaya sürülen ve bir dönem Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede büyük bir popülerliğe ulaşan Knight Online yerine oynanabilecek pek çok oyun bulunuyor. Peki, Knight Online tarzı oyunlar hangileri?

Knight Online Benzeri Oyunlar Listesi

Metin2

New World

Guild Wars 2

Skyforge

Lost Ark

RuneScape

World of Warcraft

The Elder Scrolls Online

Age of Wushu

Black Desert Online

Yukarıda Knight Online alternatifi oyunlar yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Metin2

Savaşçı, Ninja, Sura ve Şaman olmak üzere dört farklı sınıfın yer aldığı Metin2, ilk olarak 2005 yılında oyuncularla buluştu. Çok kaliteli müziklere ev sahipliği yapan oyunda Chunjo, Jinno ve Shinsoo olmak üzere üç büyük imparatorluk bulunuyor.

New World

Oldukça kaliteli grafikleriyle dikkat çeken New World'de büyük bir harita yer alıyor. Amazon Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan New World Eylül 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyunu yükledikten sonra bir karakter oluşturup keyifli vakit geçirmeye başlayabilirsiniz.

Guild Wars 2

2012 yılında piyasaya sürülen Guild Wars 2, ilk oyunun 250 yıl sonrasını anlatıyor. ArenaNet tarafından geliştirilen ve NCSoft tarafından yayımlanan oyun Tyria'da geçiyor. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapımı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Skyforge

Knight Online gibi oyunlar arasında yer alan Skyforge, Allods Team tarafından geliştirildi. Yıllar önce çıkan oyunda çeşitli sınıflar bulunuyor. Oyun tarzınıza göre bu sınıflardan birini seçip maceraya adım atabilirsiniz.

Lost Ark

Şubat 2022 tarihinde çıkan Lost Ark ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı bir yapımdır. En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan yapım, Smilegate RPG tarafından geliştirildi. Yayıncılığını Amazon Games'in üstlendiği oyun, kaliteli müzikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.

RuneScape

Jagex Ltd tarafından geliştirilen ve yayımlanan RuneScape, oyuncuların uzun süre boyunca çok keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Tüm dünyada çok popüler bir oyun olan RuneScape'te seviye sistemi ve çeşitli görevler bulunuyor.

World of Warcraft

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan World of Warcraft (WoW) 2004 yılının kasım ayında çıktı. Yıllardır popülerliğini sürdüren oyun, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Fantastik bir dünyada geçen yapımda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

The Elder Scrolls Online

ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen The Elder Scrolls Online'ın yayıncılığını Bethesda Softworks üstlendi. 2014 yılında PC, 2015'te ise Xbox One ve PlayStation 4 isimli konsollara çıkan oyunda çeşitli görevler yer alıyor. Görevleri tamamlayarak seviye atlayabilir ve karakterinizi geliştirebilirsiniz.

Age of Wushu

Snail tarafından geliştirilen Age of Wushu, 2012 yılında PC platformu için piyasaya sürüldü. 8 farklı dövüş sanatı okulundan birini seçip maceraya adım attığınız yapımda kaliteli müzikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor.

Black Desert Online

Balıkçılık, ticaret gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapan Black Desert Online, Pearl Abyss tarafından geliştirildi. 2015 yılında piyasaya sürülen yapımda çeşitli sınıflar yer alıyor. Her sınıf farklı yeteneklere sahip.

73 Metacritic puanına sahip olan oyun, çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Knight Online yerine oynanacak oyun arayan kişiler için harika bir yapım olan Black Desert Online'da eğlenceli zaman geçirebililrsiniz.

Bu yazıda Knight Online tarzı oyunlar listesi hazırladık. Knight Online benzeri oyunlar listesinde bulunan yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.