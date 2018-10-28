Parsec, oyunlarınızı uzaktan oynamanıza olanak sağlayan bir yardımcı yazılımdır. Her yerden bilgisayarınıza bağlanmanıza olanak sağlayan Parsec ile yüksek kalitede oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Nerede olursanız olun oyun bilgisayarınıza uzaktan bağlanıp oyunlarınızı oynamaya devam etmenize olanak sağlayan Parsec mutlaka denemeniz gereken bir yazılımdır. Üst seviyede bir deneyim yaşamanıza olanak sağlayan Parsec, aynı zamanda arkadaşlarınızla çevrimiçi çok oyunculu oyunlar oynamaya devam etmenizi sağlıyor.

Nerede olursanız olun bilgisayarınıza uzaktan bağlanabileceğiniz program ile en sevdiğiniz oyunları 60 FPS ile oynayabiliyorsunuz. Sunduğu yüksek performans ile de etkili bir oyun deneyimi sunan Parsec, mutlaka herkesin denemesi gereken bir yazılım diyebilirim. Oyun oynamayı seviyorsanız Parsec sizi bekliyor. Parsec'i ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.