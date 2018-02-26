Polymail, Mac için ücretsiz mail programları arasında.

Mac kullanıcısı olarak Apple’ın kendi e-posta uygulamasından memnun değilseniz, Apple Mail’den çok daha fazla özellik sunan bu ücretsiz Mac mail uygulamasını indirip denemenizi isterim. Mailler için okundu bilgisi alma, hatırlatıcı ekleme, zamanlama gibi güzel özelliklere sahip.

Mac için basit, modern arayüze sahip mail programı Polymail, tamamen ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor. MacOS için hem fonksiyonel hem modern stilde arayüze sahip hem de ücretsiz mail programı bulmak oldukça zor. Polymail, bir mail uygulamasında olması gereken tüm özellikleri sunuyor. Gönderdiğiniz mail okunduğunda anında bildirim düşüyor. O anda okuyamadığınız mailin sonradan hatırlatılmasını isteyebiliyorsunuz. Maillerin belirlediğiniz saatte otomatik olarak gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz. Detaylı kişi profilleri, maili gönderen kişi hakkında detaylı bilgi sunuyor. Tüm hesaplarınız ve gelen kutunuz arasında mail araması yapabiliyorsunuz. Mail demişken senkronizasyon işlemi arka planda yapılarak gelen kutunuz sürekli güncel tutuluyor ve anlık bildirimler sorunsuzca iletiliyor.