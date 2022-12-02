NordVPN, Android cihazlar için hızlı, güvenli ve basit bir VPN uygulaması olarak öne çıkıyor.

Erkan Calp - 2 HAFTA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NordVPN, olur olmadık zamanda engellenen sosyal ağ sitelerine erişimi sürdürmek ve bölgesel olarak kapatılan sitelere üye olabilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm hızlı, güvenli ve kullanımı basit bir VPN uygulaması.

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60 ülkede 4.000’den fazla sunucu üzerinden en hızlı sunucuları seçerek VPN üzerinden hız kaybı yaşamadan dilediğiniz engelli, yasaklı, erişime kapatılmış siteleri gezmenize imkan tanıyan NordVPN de ücretsiz ancak tüm VPN hizmetleri gibi bir noktaya kadar ücretsiz faydalanabiliyorsunuz.

Bitcoin’i destekleyen ilk güvenli VPN uygulaması olarak karşımıza çıkan NordVPN’in benzerlerinden farklı birçok yönü var. Verilerin iki kez şifrelenmesi, süper hızlı sunucuları barındırması, hızlı olması, gezilen siteleri kaydetmemesi, bağlantı koptuğunda otomatik olarak siteyi kapatması, güvenli ve korumalı DNS sorguları, aynı anda 6 cihaza kadar bağlanmayı desteklemesi NordVPN'in ayırıcı özellikleri arasında.

NordVPN Özellikleri