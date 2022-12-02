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NordVPN

NordVPN

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  • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
  • TOPLAM İNDİRME 5,683
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici NordVPN
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Hızlı ve sınırsız VPN desteği sunan NordVPN, standart VPN özelliklerinin ötesinde bir kullanım deneyimi sunuyor.

Erkan Calp
Erkan Calp -

NordVPN, Windows kullanıcıları için hızlı, güvenli VPN programlarından biri. Güvenli tarama, reklam engelleme, sınırsız VPN bant genişliği, askeri düzeyde şifreleme protokolleri, P2P paylaşma gibi güzel özelliklerle gelen VPN programı, eksiksiz paketinde 3 ay ücretsiz deneme süresi sunuyor.

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60 ülkede 4000’in üzerinde hızlı VPN sunucusundan bağlanmaya izin veren NordVPN hızlı ve sınırsız VPN programı, özel DNS ayarlama, TCP ve UDP protokol seçimi, VPN bağlantısının kesilmesi durumunda belirli programların internete erişimini durduran Kill Switch gibi gelişmiş özelliklerle gelen NordVPN, mobil ve masaüstü platformda en çok tercih edilen VPN programları/uygulamaları arasında.

Site engellemelerinin çokça uygulandığı ülkemizde her bilgisayarda bulunması gereken programlardan biri. Sadece engelli/yasaklı sitelere erişmek/girmek için değil, Türkiye’de hizmet vermeyen servisleri kullanabilmek için de kullanılabiliyor.

NordVPN Özellikleri

  •  Herkese açık WiFi ağlarında gizlilik ve güvenliği sağlamak
  • YouTube gibi hız sınırlaması yapılan sitelerde rahatça gezinebilmek
  • Quick Connect ile o anki en iyi sunucuya bağlantıyı sağlamak
  • Karmaşık parolaları düzenleme ve tek bir yerde güvenle saklama
  • Tek tıkla dosyaları koruma ve özel bir bulutta yedekleme.