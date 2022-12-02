NordVPN
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 5,683
- Üretici NordVPN
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Hızlı ve sınırsız VPN desteği sunan NordVPN, standart VPN özelliklerinin ötesinde bir kullanım deneyimi sunuyor.
NordVPN, Windows kullanıcıları için hızlı, güvenli VPN programlarından biri. Güvenli tarama, reklam engelleme, sınırsız VPN bant genişliği, askeri düzeyde şifreleme protokolleri, P2P paylaşma gibi güzel özelliklerle gelen VPN programı, eksiksiz paketinde 3 ay ücretsiz deneme süresi sunuyor.
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60 ülkede 4000’in üzerinde hızlı VPN sunucusundan bağlanmaya izin veren NordVPN hızlı ve sınırsız VPN programı, özel DNS ayarlama, TCP ve UDP protokol seçimi, VPN bağlantısının kesilmesi durumunda belirli programların internete erişimini durduran Kill Switch gibi gelişmiş özelliklerle gelen NordVPN, mobil ve masaüstü platformda en çok tercih edilen VPN programları/uygulamaları arasında.
Site engellemelerinin çokça uygulandığı ülkemizde her bilgisayarda bulunması gereken programlardan biri. Sadece engelli/yasaklı sitelere erişmek/girmek için değil, Türkiye’de hizmet vermeyen servisleri kullanabilmek için de kullanılabiliyor.
NordVPN Özellikleri
- Herkese açık WiFi ağlarında gizlilik ve güvenliği sağlamak
- YouTube gibi hız sınırlaması yapılan sitelerde rahatça gezinebilmek
- Quick Connect ile o anki en iyi sunucuya bağlantıyı sağlamak
- Karmaşık parolaları düzenleme ve tek bir yerde güvenle saklama
- Tek tıkla dosyaları koruma ve özel bir bulutta yedekleme.
NordVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,377
- DOSYA BOYUTU 18.00 MB
- Üretici NordVPN
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NordVPN, Android cihazlar için hızlı, güvenli ve basit bir VPN uygulaması olarak öne çıkıyor.
NordVPN, olur olmadık zamanda engellenen sosyal ağ sitelerine erişimi sürdürmek ve bölgesel olarak kapatılan sitelere üye olabilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm hızlı, güvenli ve kullanımı basit bir VPN uygulaması.
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60 ülkede 4.000’den fazla sunucu üzerinden en hızlı sunucuları seçerek VPN üzerinden hız kaybı yaşamadan dilediğiniz engelli, yasaklı, erişime kapatılmış siteleri gezmenize imkan tanıyan NordVPN de ücretsiz ancak tüm VPN hizmetleri gibi bir noktaya kadar ücretsiz faydalanabiliyorsunuz.
Bitcoin’i destekleyen ilk güvenli VPN uygulaması olarak karşımıza çıkan NordVPN’in benzerlerinden farklı birçok yönü var. Verilerin iki kez şifrelenmesi, süper hızlı sunucuları barındırması, hızlı olması, gezilen siteleri kaydetmemesi, bağlantı koptuğunda otomatik olarak siteyi kapatması, güvenli ve korumalı DNS sorguları, aynı anda 6 cihaza kadar bağlanmayı desteklemesi NordVPN'in ayırıcı özellikleri arasında.
NordVPN Özellikleri
- Herkese açık WiFi ağlarında gizlilik ve güvenliği sağlamak
- YouTube gibi hız sınırlaması yapılan sitelerde rahatça gezinebilmek
- Quick Connect ile o anki en iyi sunucuya bağlantıyı sağlamak
- Karmaşık parolaları düzenleme ve tek bir yerde güvenle saklama
- Tek tıkla dosyaları koruma ve özel bir bulutta yedekleme.
NordVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 518
- DOSYA BOYUTU 8.00 MB
- Üretici NordVPN
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NordVPN, iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz en hızlı, güvenli VPN uygulamalarından biri.
NordVPN, her gün girdiğimiz sosyal ağ sitelerinin ansızın engellendiği günümüzde kıyıda köşede durması gerektiği düşünülen bir VPN uygulamasıdır
Sadece engelli sitelere giriş yapmak için değil; YouTube gibi hız sınırı koyulan video izleme platformlarında hız kesmeden gezinmek, Türkiye’de hizmet vermeyen ancak kesinlikle kullanmanız gereken faydalı hizmetlere abone olabilmek açısından da önemli VPN hizmeti sunuyor.
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iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz birçok VPN uygulaması mevcut. NordVPN’in abonelik modelli diğer VPN uygulamalarından elbette öne çıkan özellikleri var. Birçok VPN hizmeti verileri tek bir kez şifrelerken NordVPN iki kez şifreleyerek üst düzey güvenlik sağlıyor.
NordVPN’in beğenilen diğer bir özelliği de dünya genelinde fazla sayıda sunucu barındırmasıyla en hızlı sunucularda gezmenizi sağlaması. VPN hizmetlerinin en büyük sıkıntılarından güvenlik ve hız NordVPN’de aşılmış. Girilen web sitelerinin kaydını tutmamasıyla gizliliğe de önem verdiğini gösteren VPN uygulaması, aynı anda 6 cihaza bağlantı sağlamayı destekliyor.
NordVPN Özellikleri
- Herkese açık WiFi ağlarında gizlilik ve güvenliği sağlamak
- YouTube gibi hız sınırlaması yapılan sitelerde rahatça gezinebilmek
- Quick Connect ile o anki en iyi sunucuya bağlantıyı sağlamak
- Karmaşık parolaları düzenleme ve tek bir yerde güvenle saklama
- Tek tıkla dosyaları koruma ve özel bir bulutta yedekleme.
NordVPN
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 166
- Üretici NordVPN
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İnternette gizli ve güvenli gezinme deneyimi sunan NordVPN, engelli ve yasaklı sitelere girmenin ötesinde bir kullanım deneyimi sunuyor.
NordVPN, Mac kullanıcılarının tercih edebileceği VPN programlarından biri. Tüm internet trafiğini - askeri düzeyde - şifreleyerek çevrimiçi güvenlik ve gizliliği sağlayan, kullanıcı verilerinin kaydını tutmayan hızlı, sınırsız VPN programı, otomatik Kill Switch (VPN bağlantısı kesildiğinde belli programların internete erişimini kesme), P2P paylaşma, reklam engelleme, TCP ve UDP protokolleri arasında geçiş, DNS ayarı gibi gelişmiş özelliklere sahip.
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Mobil (Android, iOS) ve masaüstünde (Windows, Mac) en çok indirilen VPN programları arasında olan NordVPN, sadece engelli/yasaklı sitelere girmek için değil, Türkiye’ye açılmayan hizmetleri kullanmak, herkesin bağlanabildiği ortak WiFi ağlarında güvenliği korumak, YouTube gibi hız sınırlaması getirilen sitelerde yüksek hızda gezinmek için de ihtiyacınız olacak bir program.
Her seviyede kullanıcının rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanan VPN programı, 62 ülkede 40.000’den fazla hızlı VPN sunucusuna bağlanmanıza izin veriyor. VPN sunucularına bağlanmadan önce indirme/yükleme hızından mesafeye genel bilgi alabiliyorsunuz. Önerilen VPN sunucuları tercih edebileceğiniz gibi, dilediğiniz bir sunucuya da tek tıkla bağlanabiliyorsunuz.
NordVPN Özellikleri
- P2P paylaşma
- Sınırsız bant genişliği
- 7/24 destek
- Otomatik Kill Switch
- Tek hesap altından 6 cihaza kadar bağlantı
- Askeri düzeyde şifreleme protokolleri (IKEv2/IPsec)