Remo Repair MOV, Mac için en iyi video onarma programı. MOV ve MP4 uzantılı video dosyalarını onarmak için kullanabileceğiniz en etkili, kullanımı basit ve de video onarma işlemini kısa sürede tamamlayan program diyebilirim.

Ücretsiz indirme/deneme seçeneğiyle gelen video onarma programı Remo Repair MOV, herhangi bir video oynatıcıda oynatılamayan bozuk videodaki sorunu gidermek için ses ve videoyu ayrıştırarak analiz ediyor. Düzeltme işleminin ardından ses ve videoyu birleştirip MOV ve MP4 formatında oynatılabilir yeni bir dosya haline getiriyor. Video dosyası onarma aşamasında orijinal dosyaya zarar verecek bir işlem veya düzenlenme uygulanmıyor.

Harici ve dahili sürücülerde, hafıza kartlarında, USB flaş sürücüler ve diğer cihazlarda saklanan MOV videolarını onarmak, iPhone ve GoPro kameralarda kaydedilen MOV ve MP4 videolarını düzeltmek, QuickTime Player hatalarını gidermek, kodek sorunlarını çözmek, videodaki ses kayması sorununu gidermek, aktarım esnasında kesinti nedeniyle bozulan videoyu onarmak için kullanılabilecek en iyi Mac programı Remo Repair MOV diyebilirim. Mac’iniz için video onarma programı arıyorsanız tavsiye ederim.

Remo Repair MOV Özellikleri: