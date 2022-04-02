Radyo Efektör içerisinde radyo yayınları için farklı ses efektleri içeren bir radyo efekti programıdır.

Can Erdil Şentürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Radyo Efektör eğer radyo yayını işi ile uğraşıyorsanız oldukça işinize yarayacak bir radyo efekt programı.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip yararlanabileceğiniz Radyo Efektör yazılımı radyo yayını yapan bir DJ'in ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş bir program. Radyo dinlerken içerisinde sohbet içeren radyo programları esnasında kulağınıza eğlenceli ve renkli ses efektleri takılmıştır. İşte bu efektler bir radyo yayınının çok daha canlı ve eğlenceli geçmesini sağlar. Radyo Efektör yazılımı da bu ses efektlerini kendi yayınınızda kullanabilmenizi mümkün kılıyor.

Radyo Efektör Özellikleri

Tamamen ücretsiz,

Basit kullanım,

Basit arayüz,

Windows platformuna özel,

İşlevsel pek çok ses efekti,

Birbirinden farklı radyo efektleri,

DJ'ler tarafından ücretsiz olarak Windows platformunda kullanılan Radyo Efektör, basit arayüzü ile kullanıcılarına hizmet ediyor. Windows platformuna özel olarak geliştirilen ve radyo yayını yapan DJ'lerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan başarılı program, çeşitli efektler sayesinde DJ'leri hem eğlendirecek hem de işlerini daha iyi yapabilmelerini sağlayacak.

Radyo Efektör içerisinde farklı radyo efektleri yer almakta. Radyo Efektör ile alkış sesi, kahkaha sesi gibi klasik ses efektlerinin yanında öksürme sesi, yuhlama sesi, öpücük sesi, siren sesi ve daha birçok farklı ses efektini radyo yayınınızda kullanabilirsiniz. Programın güzel yönü Radyo Efektör'ü çalıştırabilmek için herhangi bir yazılım kurmanıza gerek olmaması. Radyo Efektör yazılımını indirdikten sonra program kısayoluna tıklayarak programı çalıştırmanız yeterli. Program çalıştıktan sonra bütün ses efektlerine tek bir panel üzerinden erişilebiliyor ve sesler bu panelden oynatılabiliyor. Dilerseniz çalan sesi durdurabilmek için program penceresinin üst bölümündeki "Sesi Durdur" tuşunun üzerine tıklayabilirsiniz. Bu için klavye üzerindeki F2 tuşuna basarak da ses kapatabiliyorsunuz.

Radyo Efektör sade bir arayüze sahip ve sadece ihtiyaca hitap ediyor.

Radyo Efektör İndir

Türkçe dil desteği ile karşımıza çıkan ve günümüzde pek kullanılmayan Radyo Efektör yayınlandığı dönem epey beğenilmişti. Farklı özellikleri oldukça işlevsel bir yapıda karşımıza çıkaran uygulama, radyo yayını yapan DJ'ler için pek çok özelliği bünyesinde bulunduruyor. Windows platformunda ilgiyle kullanılan yapım, 2015 yılında büyük bir patlama yaratmıştı. Sade arayüzü ile ihtiyaçlara cevap veren ugyulama, yeniden çıkış yakalayabilir.