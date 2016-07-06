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Pokemon GO
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Pokemon GO

(Android)
Pokemon GO İndir Hemen İndir

86.16 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 4/5
4
Pokemon GO
Pokemon GO
Pokemon GO
Pokemon GO

Pokemon'lar şehrin dört bir yanında. Onları bulup yakalamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 45 dakika önce

Pokemon GO, şehrin dört bir yanına dağılmış sevilen Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz bir artırılmış gerçeklik oyunu. Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyun şu anda ülkemizde oynanabilir değil ancak yurt dışında iseniz Pokemon çizgi filmi ile büyümüş, oyunlarını oynamış çocuğunuzla beraber oynayabileceğiniz harika bir oyun.

Oyunda yaptığınız şey müzeler, tarihi yapılar, anıtlar ve daha pek çok ilgi çekici yerde bulunan Pokemon karakterlerini bulup topunuz ve yardımcı öğelerle onları yakalamak. Bir yandan gezerken diğer yandan eğlendiren oyunda tahmin edeceğiniz üzere bir harita üzerinden ilerliyorsunuz ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında olduğu gibi karşınıza Pokemon karakteri çıktığı vakit seçiminizi yaparak yakalıyorsunuz. Bu şekilde şehri gezerek tüm güçlü Pokemon’ları yakalayıp Pokedex’i tamamlamaya çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça daha hareketli, yakalanması güç Pokemon’lar karşınıza çıkıyor.

Avatarınızı oluşturarak başladığınız macera oyununda aralarında Venusaur, Charizard, Blastoise ve Pikachu’nun da bulunduğu pek çok Pokemon karakterinin yerini akıllı telefonunuzdan veya Bluetooth destekli oyuna özel bir aksesuar olan Pokemon Go Plus ile tespit edebiliyorsunuz. Fazlasıyla hareketli bir kişilikseniz oyundan fazlasıyla keyif alacağınızı söyleyebilirim ancak şu aşamada Türkiye’de oynanabilir olmadığını bir kez daha hatırlatayım.

Not: Diğer indirme seçenekleri yardımıyla Pokemon GO APK dosyasını telefonunuza indirerek Pokemon çılgınlığında yerinizi alabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
3,443 / 1,367,595
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Niantic, Inc.
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