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Sosyal Medyanın Seyahat Fenomenleri İstanbul'da Buluşuyor

seyahat fenomenleri

‘Influencers of The World’ (INFLOW) ‘Dünya’yı Etkileyenler’ platformu, önde gelen blog yazarları ve dijital trendleri belirleyen sosyal medya fenomenlerini INFLOW Travel Summit 2017’de (Seyahat Zirvesi) İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor.  

18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğe, 30 farklı ülkeden 150’den fazla seyahat fenomenin katılacak. İçlerinde eşinin elini tuttuğu fotoğraflarla ünlenen Murad Osmann, ‘Biz Evde Yokuz’ isimli sayfalarıyla ünlenen Duygu Şar ve Bilgehan Çelik çifti ve seyahat fotoğraflarıyla ünlenen Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz’ın da bulunduğu katılımcılar sektörün profesyonelleri ve ünlü markalarla bir araya gelecek.

inflow katılımcıları 1

inflow katılımcıları 2

Türk Hava Yolları ve TAV’ın ana sposor olduğu etkinliğin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gelen amaçlarını iki başlık altında özetledi. İlk olarak Türkiye’nin tehlikeli bir yer olmadığını göstermeyi hedeflediklerini aktaran Gelen, ikinci olarak da Türkiye’nin, tarihi, kültürel mirası, iklimi ve mutfak sanatlarıyla Dünya’nın en önemli çekim merkezlerinden bir tanesi olduğunu göstermek istediklerini vurguladı.

Yazar: - 14.04.2017

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