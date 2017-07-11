Trol Hesap Bildirimlerine Son! Twitter Bildirimlerinizi Filtreleyin

Sıkı bir Twitter kullanıcısı mısınız? O halde trol hesapların tacizine eminim uğramışsınızdır. Bu durumun önüne geçmek isteyen sosyal medya uygulaması, artık alacağınız bildirimleri filtrelemenize olanak sağlıyor.

Twitter Web İçin Bildirim Filtreleme

İnternet tarayıcınız yardımıyla Twitter’a giriş yapıp, ‘bildirimler’e tıkladığınızda henüz yeni olan bu uygulama kendini size işaret edecek. Üzerinden baya geçmesinin ardından daha yeni böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor olma ihtimalinize karşın adımları aşağıya bırakıyorum.





iOS için Twitter Bildirim Filtreleme

iPhone’nunuzdan Twitter uygulamanızı açın. Bildirim sekmesine tıkladığınızda hemen sağ üst köşede çıkacak ayarlara tıklayın. ‘Gelişmiş Filtreler’ sekmesinde kimlerden bildirim almak istediğinizi düzenleyin.

Android için Twitter Bildirim Filtreleme

Uygulamanın formatı aynı olduğu için bildirim ayar süreci de bire bir iOS işletim sistemiyle aynı. Yukarıda belirttiğim adımları takip ettiğinizde Android akıllı telefonunuzdan bildirimlerinizi filtreleyebilir, trol hesapların saldırılarına karşı sinirlerinizi korumaya alabilirsiniz.

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