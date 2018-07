Android Ücretli Oluyor, GTA 5 Yasaklanıyor, Yapay Et Geliyor - Teknoloji Haberleri #4

Her hafta olduğu gibi yine bomba gibi haberlerle karşınızdayız. Teknoloji Dünya'sındaki tüm gelişlmeleri bu videomuzda bulabilirsiniz.

Samsung, Note Modelini Sonlandırıyor! S Pen'li Galaxy S10

Özellikle son modellerinde birbirine çok benzeyen bu iki serinin en büyük farkı Note serisinde bir kalem bulunması ve daha büyük ekrana sahip olmasıydı. Ancak bu kadar küçük detaylar için ayrı model üretmenin yanlış olduğunu düşünen Koreli üretici ilk başta beklenmedik gibi görünse de Note serisinin üretimine devam etmeyebilir.

Samsung için bu iki modeli S serisi altında sunmak da akıllı bir hamle olabilir. Çünkü bu iki aileyi birleştirmek, Samsung'un geliştirme maliyetlerini azaltmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda ürün yelpazesinde farklı iki modelle uğraşmadan tek bir markete yatırım yapmasına olanak sağlayacaktır.Galaxy S10 ve S10+'ta herhangi bir değişiklik olmayacakken S Pen'e sahip S10'untanıtılması muhtemel. Henüz adı bilinmeyen bu S modeliyle birlikte Samsung'un bundan sonra her cihazı için üç versiyon sunabileceği dile getiriliyor.

LG G7 ThinQ Türkiye’de Satışa Çıktı

LG G7 ThinQ, 6.1-inç boyutunda 3120 x 1440 piksel QHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekran ile geliyor. Telefonun merkezinde ise Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti yer alıyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanı istenirse MicroSD kart desteği ile genişletilebiliyor. Telefon enerjisini ise 3000 mAh kapasiteli bir pilden alıyor.LG G7 ThinQ şu anda teknoloji mağazalarında 4899 TL’lik satış fiyatıyla raflardaki yerini almış durumda.



15 Düşmeye Dayanıklı Gorilla Glass 6 Kullanıma Hazır

Amerika merkezli cam üreticisi Corning, akıllı telefonlar için ürettiği dayanıklı ekran camlarıyla tanınıyordu. Uzun süredir kullanılan Gorilla Glass 5 ile birlikte birçok telefondaki yerini alan Corning, yaptığı açıklamayla Gorilla Glass 6 ismini verdiği yeni modelini duyurdu.



2021'de Marketlerde Yapay Et Görebiliriz

Dünyanın kök hücre yoluyla elde edilmiş sığır etinden yapılan ilk hamburgeri 2013 yılında üretilmişti. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde laboratuvar ortamında üretilen et teknolojisinin daha da geliştiği ve 2021 yılında yapay etin seri üretime geçirilerek piyasaya sürülebileceği açıklandı.

İlk yapay hamburger etini 5 yıl önce üreten ve laboratuvar ortamında yapay et üretme alanında uzmanlaşan Hollanda merkezli “Mosa Meat” şirketi, şimdi de 2021 yılında yapay et için endüstriyel tesis kurmayı planlıyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda toplam 8,7 milyon dolarlık kaynak topladıklarını ve bu miktarın seri üretime geçebilmek için yeterli olduğunu açıkladı.



Nazar Boncuğu Emoji Oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk kültürünün değişmez simgelerinden bir tanesi olan nazar boncuğu için başvuruda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan nazar boncuğu emoji başvurusunun olumlu sonuçlandığı söylendi

Nokia'dan Ucuza Çentikli Telefon: Nokia X5

HMD Global bünyesinde Android cihazlarını tanıtan Nokia, 'saf Android' kategorisine yeni bir model daha ekledi. Çin'de yapılan lansmanda Nokia X5 adıyla tanıtılan cihazın global pazarda ise Nokia 5.1 Plus isminde olabileceği ifade ediliyor. İşte yeni cihazın teknik detayları:

Orta segment kullanıcılarına hitap eden X5'in geniş bir çentiği ve buna bağlı olarak 19:9 formatında bir ekranı bulunuyor. 5.8 inç büyüklüğe sahip olan bu ekranın HD+ çözünürlüğünde olduğu dile getirildi. Ayrıca MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alan X5'te tercihe bağlı olarak 3GB / 4GB RAM bulunuyor. Son olarak siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan Nokia X5'in başlangıç fiyatı 150 dolar olarak belirlenmiş. Bir süre yalnızca Çin'de satılacağı ifade edilen cihazın 5.1 Plus adıyla global satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Media Markt'ın Teknosa Teklifi Ortaya Çıktı

Yapılan haberlerde Media Markt’ın çatı şirketi Media-Saturn-Holding, Teknosa hisselerinin yüzde 75’lik kısmını satın almak adına 90 milyon Euro teklif ettiği bilgisine yer verildi. Hisse başına 1,09 euro teklif yapan holding, böylece Teknosa’nın hisselerini 6,12 Türk Lirası olarak belirlemiş oldu.

Android İşletim Sistemi Ücretli Olabilir

Avrupa Birliği, Google’ın Android işletim sistemiyle birlikte piyasada tekel konumuna geldiği ve tekel konumuna gelmesinden sonra kendi uygulamalarını ön plana çıkararak, bunu kötüye kullandığını dile getirdi. Android işletim sisteminin içinde gömülü gelen Gmail, Google Search, Hangout, Google Müzik gibi uygulamaların haksız rekabete yol açtığını kaydeden yetkililer, Google’ın 90 gün içerisinde AB antitröst yasalarına uyması gerektiğini, durumun değişmemesi halindeyse 4.3 milyar dolarlık cezanın uygulamaya konulacağını söylemişlerdi.

Android Ücretli Olabilir

Konuyla ilgili Google’dan gelen ilk tepkiyse şöyle oldu:” Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon'un kararını temyize götüreceğiz. Telefon üreticileri ve operatörler yazılımlarımızı telefonlarına koymak zorunda olmazlarsa, bu Android ekosistemine zarar verir. Android'in şu an tüm iş modeli bu yazılımları bünyesinde barındırmasındadır. Eğer buna engel olunursa, dengeler alt üst olur.”

Yapılan açıklamalardan sonra birçok uzman Google’ın Android işletim sistemini ücretsiz olarak üreticilere vermekten vazgeçip, küçük ücretler koyarak, Avrupa Birliği cezasından kaçmaya çalışabileceğini söylediler.

Google, ABD'den Belçika'ya Kablo Çekecek

Dünyanın en büyük arama motoru Google, Salı günü yaptığı açıklamada “Dunant” isimli yeni projesini duyurdu. Buna göre şirket, Avrupa'daki altyapısını güçlendirmek amacıyla ABD’den Belçika’ya kablo çekecek. Atlantik Okyanusu'nun altından çekilecek olan kablo, Google’ın ABD’deki ve Belçika’daki veri merkezlerini birbirine bağlayacak.

ABD’nin Kuzey Virginia bölgesindeki Google veri merkezinden başlanarak çekilecek olan kablonun, Atlantik Okyanusu tabanında yaklaşık 6.500 km mesafe kat ederek Fransa kıyılarına ulaşacağı ve oradan da Belçika’daki Google veri merkezine bağlanacağı belirtildi. Projenin 2020 yılı sonlarına doğru hizmete girmesi bekleniyor.



Alibaba'nın Türkiye'ye Yapacağı Yatırımın Miktarı Açıklandı

Yakın zaman önce Türk e-ticaret sitesi Trenyol’u satın alan Çin merkezli ticaret sitesi Alibaba.com, Türkiye’ye yapacağı yatırımın miktarını açıkladı. Alibaba.com’un Başkanı Michael Evans ise Türkiye’ye yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Alibaba, bir süre önce Orta Doğu pazarına açılma kararı aldığını duyurmuştu. MENA bölgesine yatırımlarını arttıracağını belirten internet sitesi, önemli adımlarından ilkini Türkiye pazarına yönelik atmıştı. Trendyol’un yüzde 75’ini satın alacaklarını duyuran Alibaba, Türkiye’de 1 milyar dolar seviyesinde yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Arabistan, GTA 5 de Dahil Pek Çok Oyunu Yasaklıyor

Suudi Arabistan'da gerçekleşen bir olayda 13 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğun Blue Whale oynayarak intihar ettiği dile getirilmişti. Ülkedeki intihar riskini yükseltmek istemeyen Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Komisyonu, GTA 5, Witcher ve Assassin Creed 2 de dahil olmak üzere popüler 47 oyunu yasaklamayı planladığını açıkladı.



İzmirli Girişimci İnsansız Deniz Aracı Geliştirdi

İzmir’de yaşayan Türk girişimci Mehmet Salih Arıkök, derinliği az olan kıyılarda tarama çalışması yapabilen insansız deniz aracı geliştirdi. "Kaşif" adı verilen araç, askeri alan da dahil çeşitli amaçlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (DEPARK) kurulu şirkette çalışmalar yürüten girişimci Mehmet Salih Arıkök, TÜBİTAK destekli otonom deniz aracını gün yüzüne çıkarttı.

AA’ nın aktardığına göre, uzunluğu 3,5 metre olan Kaşif adındaki araç, arama kurtarma çalışmaları, deprem veya maden yatağı araştırmaları ile askeri amaçlı görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Suya üç noktadan temas etmesi nedeniyle zorlu koşullarda dahi batmayan araç, üzerine takılan sensörlerle bilgi topladığını, 1 metre ile 100 metre derinlik arasında tarama yapabiliyor.



Instagram Fenomeni Olmak İçin Oxford'u Bıraktı

İngiltere’de yaşayan Grace Beverley isimli genç kız, dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Oxford'u, Instagram fenomeni olmak için bırakınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç kızın şimdiden takipçi sayısı artmaya başladı.

Şu anda YouTube’da 366 bin ve Instagram’da ise 840 bin takipçiye sahip olan 21 yaşındaki Grace Beverley, daha önceden Oxford'un müzik bölümünde okuyordu. Fakat okulun sosyal medyayla ilgilenmesine engel olduğunu düşünen Beverley'in Oxford'u bıraktığı ortaya çıktı. Genç kız bundan böyle tamamen sosyal medyayla ilgilenecek.

Sosyal Medyadan Para Kazanmak İstiyor

Ayrıca ders notları da bir hayli iyi olan 21 yaşındaki Beverley'in GraceFitUK adında bir Instagram adresi bulunuyor. Oxford'u bırakıp iş olarak sosyal medya fenomenliği yapacağını duyuran kız, örnek aldığı kişinin ise 2,5 milyon sterlin değerinde servete sahip olan YouTube yayıncısı Zoella olduğunu belirtti.

Özellikle YouTube ve Instagram üzerinde güzel paralar kazanabileceğini düşünen Beverley, eğitimini farklı bir alanda sürdüreceğini dile getirdi. Gelecek yıl St. Peter’s College'de Hukuk fakültesi okumak istediğini belirten genç kız, bu süreçte Instagram ve YouTube ile ilgileneceğini aktardı.

Peki ya sizce Oxford'u bırakıp sosyal medya üzerinden para kazanmak mantıklı bir hamle mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.