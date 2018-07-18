Google, ABD'den Belçika'ya Kablo Çekecek

Dünyanın en büyük arama motoru Google, Salı günü yaptığı açıklamada “Dunant” isimli yeni projesini duyurdu. Buna göre şirket, Avrupa'daki altyapısını güçlendirmek amacıyla ABD’den Belçika’ya kablo çekecek. Atlantik Okyanusu'nun altından çekilecek olan kablo, Google’ın ABD’deki ve Belçika’daki veri merkezlerini birbirine bağlayacak.

ABD’nin Kuzey Virginia bölgesindeki Google veri merkezinden başlanarak çekilecek olan kablonun, Atlantik Okyanusu tabanında yaklaşık 6.500 km mesafe kat ederek Fransa kıyılarına ulaşacağı ve oradan da Belçika’daki Google veri merkezine bağlanacağı belirtildi. Projenin 2020 yılı sonlarına doğru hizmete girmesi bekleniyor.

Google’da küresel altyapı stratejik müzakerecisi Jayne Stowell, devasa miktarlardaki verilerle uğraşan Google gibi firmaların, okyanusu geçebilmek için üç seçeneğinin olduğunu belirtti. Stowell’e göre birinci seçenek, okyanus tabanında halihazırda hizmet vermekte olan bir kablonun kiralanması. İkinci seçenek, okyanus tabanında yeni bir kablo çekilmesi için benzer amaçları olan şirketlerle ortaklık yapılması. Üçüncü seçenek ise şirketin tüm işlemleri kendi başına yaparak yeni bir kablo çekmesi. Stowell, bu üç seçeneğin hepsinin de milyonlarca dolara mal olacağını belirtiyor.

Google’ın kendi kablosunu çekmesi sayesinde, herhangi bir bant genişliği paylaşmak zorunda kalmadan veri merkezlerini doğrudan birbirine bağlayacağını belirten Stowell, “Dunant, Atlantik genelinde ağ kapasitesini artırıyor, internetteki en yoğun rotalardan birini ve Google Cloud’un büyümesini destekliyor. Şirket olarak kendi kablomuzu çektiğimizde bu kabloyu, daha çok kullanıcıya hizmet verebilecek ve en düşük gecikmeye sahip olacak şekilde konumlandırabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Google ve Facebook, Los Angeles ve Hong Kong’u birbirine bağlayan 8.000 mil (12.874 km) uzunluğunda bir kablo projesi için 2016 yılında bir araya gelmişti. Ayrıca Google’ın 2019 yılında hizmete girecek olan “Havfrue” isimli bir diğer kablo projesi ABD-Danimarka-İrlanda üçlüsünü birbirine bağlarken, yine 2019 yılında hizmete girecek olan “Curie” isimli kablo projesi de ABD ve Şili’yi birbirine bağlayacak.