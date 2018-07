2021'de Marketlerde Yapay Et Görebiliriz

Dünyanın kök hücre yoluyla elde edilmiş sığır etinden yapılan ilk hamburgeri 2013 yılında üretilmişti. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde laboratuvar ortamında üretilen et teknolojisinin daha da geliştiği ve 2021 yılında yapay etin seri üretime geçirilerek piyasaya sürülebileceği açıklandı.

İlk yapay hamburger etini 5 yıl önce üreten ve laboratuvar ortamında yapay et üretme alanında uzmanlaşan Hollanda merkezli “Mosa Meat” şirketi, şimdi de 2021 yılında yapay et için endüstriyel tesis kurmayı planlıyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda toplam 8,7 milyon dolarlık kaynak topladıklarını ve bu miktarın seri üretime geçebilmek için yeterli olduğunu açıkladı.

Merkezi Hollanda'nın Maastricht kentinde olan Mosa Meat, yapay et teknolojisini geliştirip bir an önce piyasaya sürebilmeleri için çeşitli kuruluşlardan birçok destek alıyor. Şirket, çoğu Almanya merkezli olan ilaç üretim şirketi Merck KgaA'nın Hollanda'daki bağlı kuruluşu M Ventures ve İsviçre merkezli Bell Food Group'tan olmak üzere 7,5 milyon euro fon aldıklarını belirtti. Google'un kurucularından olan Sergey Brin de Mosa Meat’e daha önce 1 milyon euro’luk destekte bulunmuştu.

Yapay etin üretimi için canlı hayvandan alınan hücre örneklerini kullanan Mosa Meat, 2-3 yıl sonra endüstriyel ölçekli üretime geçerek, bir hamburger köftesini yaklaşık 1 dolara mal etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Endüstriyel üretim için yeterli miktarda maddi kaynak topladıklarını belirten şirket, her şey planlandığı gibi giderse 2021 yılında ilk ürünlerini satmayı planlıyor.

Sofralarımızda görmemizin an meselesi olduğu yapay etin pek çok faydası bulunuyor. Öncelikle yapay et sayesinde, etin geleneksel yöntemlerle elde edilmesinde olduğu gibi hayvan yetiştirme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu sayede hayvanlar için su, ekin ve besinlerin harcanmasına gerek kalmıyor. Dolayısıyla birçok hayvanın etleri için öldürülmesine de artık gerek kalmıyor. Kısacası yapay et, et üretim sürecini ve üretim maliyetlerini bir hayli düşürerek çok büyük tasarruf ve kar elde edilmesini sağlıyor.