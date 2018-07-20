Samsung, Note Modelini Sonlandırıyor! S Pen'li Galaxy S10

Kısa süre önce yayınladığı bir videoda yeni cihazını 9 Ağustos'ta tanıtacağını duyuran Samsung, model ismi vermemişti. Tabii ki tüm kullanıcılar Note 9'un geleceğini ön görüyordu fakat yeni çıkan rapora göre Samsung, Note modeli yerine bundan sonra S serisiyle yola devam edecek.

Özellikle son modellerinde birbirine çok benzeyen bu iki serinin en büyük farkı Note serisinde bir kalem bulunması ve daha büyük ekrana sahip olmasıydı. Ancak bu kadar küçük detaylar için ayrı model üretmenin yanlış olduğunu düşünen Koreli üretici ilk başta beklenmedik gibi görünse de Note serisinin üretimine devam etmeyebilir.

Samsung için bu iki modeli S serisi altında sunmak da akıllı bir hamle olabilir. Çünkü bu iki aileyi birleştirmek, Samsung'un geliştirme maliyetlerini azaltmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda ürün yelpazesinde farklı iki modelle uğraşmadan tek bir markete yatırım yapmasına olanak sağlayacaktır.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 27 Haziran 2018

Üç Ayrı S10 Geliyor, Biri S-Pen'li Olacak

Ayrıca iPhone ile olan rekabetini bu şekilde hızlandırmak isteyen Samsung'un üç ayrı S10 versiyonuyla geleceği düşünülüyor. Galaxy S10 ve S10+'ta herhangi bir değişiklik olmayacakken S Pen'e sahip S10'un tanıtılması muhtemel. Henüz adı bilinmeyen bu S modeliyle birlikte Samsung'un bundan sonra her cihazı için üç versiyon sunabileceği dile getiriliyor.

Bu raporun tamamen söylentiden ibaret olduğunu, bundan dolayı da Note serisinin devam edebileceğini unutmamak gerekiyor. Fakat Koreli üreticinin yalnızca S serisine yüklenmesinin geniş vadede başarı getirebileceğine inanılıyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, Note modeli sonlandırılmalı mı?