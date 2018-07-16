Instagram Fenomeni Olmak İçin Oxford'u Bıraktı

İngiltere’de yaşayan Grace Beverley isimli genç kız, dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Oxford'u, Instagram fenomeni olmak için bırakınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç kızın şimdiden takipçi sayısı artmaya başladı.

Şu anda YouTube’da 366 bin ve Instagram’da ise 840 bin takipçiye sahip olan 21 yaşındaki Grace Beverley, daha önceden Oxford'un müzik bölümünde okuyordu. Fakat okulun sosyal medyayla ilgilenmesine engel olduğunu düşünen Beverley'in Oxford'u bıraktığı ortaya çıktı. Genç kız bundan böyle tamamen sosyal medyayla ilgilenecek.

Sosyal Medyadan Para Kazanmak İstiyor

Ayrıca ders notları da bir hayli iyi olan 21 yaşındaki Beverley'in GraceFitUK adında bir Instagram adresi bulunuyor. Oxford'u bırakıp iş olarak sosyal medya fenomenliği yapacağını duyuran kız, örnek aldığı kişinin ise 2,5 milyon sterlin değerinde servete sahip olan YouTube yayıncısı Zoella olduğunu belirtti.

Özellikle YouTube ve Instagram üzerinde güzel paralar kazanabileceğini düşünen Beverley, eğitimini farklı bir alanda sürdüreceğini dile getirdi. Gelecek yıl St. Peter’s College'de Hukuk fakültesi okumak istediğini belirten genç kız, bu süreçte Instagram ve YouTube ile ilgileneceğini aktardı.

Peki ya sizce Oxford'u bırakıp sosyal medya üzerinden para kazanmak mantıklı bir hamle mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.