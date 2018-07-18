Alibaba'nın Türkiye'ye Yapacağı Yatırımın Miktarı Açıklandı

Yakın zaman önce Türk e-ticaret sitesi Trenyol’u satın alan Çin merkezli ticaret sitesi Alibaba.com, Türkiye’ye yapacağı yatırımın miktarını açıkladı. Alibaba.com’un Başkanı Michael Evans ise Türkiye’ye yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Alibaba, bir süre önce Orta Doğu pazarına açılma kararı aldığını duyurmuştu. MENA bölgesine yatırımlarını arttıracağını belirten internet sitesi, önemli adımlarından ilkini Türkiye pazarına yönelik atmıştı. Trendyol’un yüzde 75’ini satın alacaklarını duyuran Alibaba, Türkiye’de 1 milyar dolar seviyesinde yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Bahsi geçen rakamın yerine getirilmesi durumunda Türkiye’deki e-ticaret sitelerine yapılan en büyük dış yatırım olacağı vurgulandı. Daha önce 2015 yılında Alman gıda devi Delivery Hero, Türkiye’nin en büyük internet girişimlerinden biri olarak gösterilen ve herkesin neredeyse bir kere kullandığı Yemeksepeti’ni 589 milyon dolar ödeyerek satın almıştı.

Alibaba’nın Türkiye’ye gelmesinin ardından Türkiye’deki elektronik ticaret siteleri arasında rebaketin armasıyla birlikte fiyatların düşebileceği ve Türkiye’de elektronik ticarete olan ilginin çok daha artabileceği söylenenler arasında yerini aldı.