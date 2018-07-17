Arabistan, GTA 5 de Dahil Pek Çok Oyunu Yasaklıyor

Kısa süre önce Suudi Arabistan'da Blue Whale (Mavi Balina) oynadıktan sonra intihar eden iki çocuğun ardından hükümet bazı oyunlara yasak getiriyor. GTA 5 ve Witcher serisi de dahil olmak üzere yasaklanacak oyunların 47 adet olabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da gerçekleşen bir olayda 13 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğun Blue Whale oynayarak intihar ettiği dile getirilmişti. Ülkedeki intihar riskini yükseltmek istemeyen Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Komisyonu, GTA 5, Witcher ve Assassin Creed 2 de dahil olmak üzere popüler 47 oyunu yasaklamayı planladığını açıkladı.

Bu Oyunlar Yönetmeliği İhlal Ediyor

Bu yasaklamayı "önceden belirlenmemiş kural ve yönetmeliklerinin ihlalleri" sebebiyle yaptıklarını duyuran Arabistan'ın daha fazla oyuna yasak getirip getirmeyeceği bilinmiyorken aynı zamanda oyunlardaki yasağı bir süre sonra kaldırabileceği de iddia ediliyor. Ancak Blue Whale tehlikesinden çekinen hükümetin, ipleri elinde tuttuğunu belirtmek gerek.

Blue Whale Challenge adıyla da anılan bu intihar oyununda, oyuncuya 50 farklı görev veriliyor ve bu görevlerin çoğu riskli şeyleri barındırıyor. Eğer son bölüme ulaşırsanız, intihar etmeniz isteniyor. Bu tarz gençlerin psikolojik durumunu olumsuz etkileyen oyunların arasında GTA ve Witcher'ın da olması bazı kişilerin eleştirisine yol açtı.

Peki ya siz oyunlara yasak getirilmesini doğru buluyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!