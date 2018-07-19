Media Markt'ın Teknosa Teklifi Ortaya Çıktı

Türkiye’deki mağaza sayısını arttırmak için harekete geçen Almanya merkezli teknoloji perakendecisi Media Markt, en büyük rakibi Teknosa’yı satın almak için harekete geçmişti. Bugün itibarıyla Media Markt’ın Teknosa teklifi gün yüzüne çıktı.

Türkiye’deki ilk mağazasını Eylül 2017’de Ümraniye’de açan Media Markt, sonrasında hızlı bir genişlemeyle büyük şehirlerin birçoğunda mağaza açmıştı. Perakende zinciri, 14 adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 45 mağazası ile hizmet veriyordu. Piyasadaki en büyük rakibini satın almak için hazırlanan Media Markt’ın yaptığı teklif ise bugün itibarıyla haber sitelerinde ki yerini aldı.

Yapılan haberlerde Media Markt’ın çatı şirketi Media-Saturn-Holding, Teknosa hisselerinin yüzde 75’lik kısmını satın almak adına 90 milyon Euro teklif ettiği bilgisine yer verildi. Hisse başına 1,09 euro teklif yapan holding, böylece Teknosa’nın hisselerini 6,12 Türk Lirası olarak belirlemiş oldu. Satış görüşmelerinin devam ettiği şu günlerde anlaşmanın daha yukarılara çıkma ihtimalinin olduğu söylenirken, Teknosa’nın geçtiğimiz yıl 933 milyon dolarlık satış yaptığı da hatırlatıldı. Yaklaşık 3 hafta önce çıkan ilk satın alma haberinden sonra Teknosa'nın (TKNS) hisseleri gün içinde 5,19 TL'den TSİ 16.30’da 5,48 TL'ye çıkmış, sonrasında TSİ 17.00’da ise 5,21 TL'ye gerilemişti.