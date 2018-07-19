Nazar Boncuğu Emoji Oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk kültürünün değişmez simgelerinden bir tanesi olan nazar boncuğu için başvuruda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan nazar boncuğu emoji başvurusunun olumlu sonuçlandığı söylendi.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamayla, internette kullanılan emojilerin belirlenmesi ve yaygınlaşması için çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan UNİCODE konsorsiyumuna nazar boncuğu emojisi için başvuru yapıldığı duyuruldu. Bugün bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıdaysa Turkey Home tanıtım kampanyası kapsamında yapılan başvurunun sonuçlandığı ve istenilen cevabın alındığı belirtildi.

Bakanlığa bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tanıtma Genel Müdürlüğünün 30 Kasım 2017 tarihinde yaptığı başvuru sonrasında, İngilizcede “Evil Eye Bead” olarak bilinen nazar boncuğuyla alakalı sürecin 16 Temmuz tarihi itibarıyla bittiği kaydedildi. UNİCODE’a yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığı ve nazar boncuğu emojisinin ilk olarak Twitter üzerinden kullanılmaya başlanacağı, ardından bütün internet üzerinde yaygınlaşacağı ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamadaysa Turkey Home kampanyası ve nazar boncuğu emojisi hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtmak amacıyla 2014'ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen Turkey Home kampanyası böylece Anadolu kültürüne ait önemli bir unsuru tüm dünyaya tanıtmayı başarmış oldu. Turkey Home kampanyası kapsamında çekilmiş olan “Turkey Home of Evil Eye Bead” isimli bir tanıtım filmi de bulunuyor. Emojiler günümüzde internet ve özellikle de sosyal medya ortamında iletişim kurmanın yeni bir yolu olarak algılanıyor. Emojiler sayesinde birkaç kelimeyle anlatılabilen bir duygu tek görselle tanımlanabiliyor. Yaklaşık 10 yıl önce ortaya çıkan emojilerin sayısı bugün 3 bine erişmiş durumda.”