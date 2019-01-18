WhatsApp, Evin Büyük Oğlu Facebook’u Geçmeyi Başardı!

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşarak, ana şirketi Facebook’u geçmeyi başardı!

2014 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 19 milyar dolar karşılığında satın alınan WhatsApp, o dönem sadece 450 milyon kullanıcıya sahipti. Bu evlilik aynı zamanda, 147 milyar dolarlık Time Warner’ın AOL’i satın almasından bu yanaki en büyük teknoloji piyasası alımı olarak tarihe geçti.

2009 yılında Jan Koum ve Brian Acton tarafından kurulan WhatsApp, özellikle Facebook çatısı altına girdikten sonra birçok önemli dönüm noktası geçirdi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg

Aradan geçen zamanda müthiş bir ilerleme kaydeden popüler uygulama, bugün dünya çapında 1.5 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan dev bir platforma dönüştü. Kısa mesaj devrini tarihe gömen uygulama, kullanıcıların iletişim alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirdi.

Aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıya ve 60 milyar mesaja ulaşan WhatsApp, yakaladığı büyüme rakamlarıyla ilk kez 2018 yılının Eylül ayında Facebook’u geride bıraktı. App Annie'nin “State of Mobile” adlı raporuna göre, ‘en popüler sosyal medya uygulaması’ ünvanı Facebook’tan WhatsApp’a geçti.

Facebook’un bir diğer mesajlaşma platformu olan Messenger’ın ise 1.3 milyar kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp ve Messenger ile mesajlaşma uygulamaları alanında tekel haline gelen ABD’li şirket, dünya çapında 2.27 milyar kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor.

WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, geçtiğimiz yıl Forbes'e verdiği demeçte, WhatsApp'ı Facebook'a satmaktan pişman olduğunu söylemiş ve “O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım… Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.