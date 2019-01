10YearChallange Yüz Tanıma Teknolojisini Geliştirmek İçin Başlatıldı!

Son zamanlarda Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecraları üzerinde 10 Year Challenge adı altında bir akım başladı. Sosyal medya kullanıcıları akıma katılmak için 10 yıl önceki fotoğraflarıyla bugünkü hallerini yan yana getirip paylaşıyorlardı. Peki, 10 Year Challange göründüğü kadar basit ve sevimli miydi? WIRED isimli internet sitesinin editörüne göre, bu sosyal medya akımının arkasında, yüz tanıma sistemlerini geliştirmek isteyen mühendisler var…

WIRED isimli internet sitesinin editörlerinden Kate O’Neill ise konunun başka bir noktasına dikkat çekerek, yeni akımın o kadar da masum olmadığını dile getirdi. Kişisel Twitter hesabı adresi üzerinden hemen aşağıdaki gönderiyi paylaşan O’Neill paylaşımında şöyle demişti:

“10 yıl önce ben: Muhtemelen Facebook ve Instagram’daki yaşlanmış fotoğraf akımına katılırdım.

Şimdi ben: Elde edilen verilerin yaşlanma ve yüz tanıma algoritmalarını geliştirmek için kullanıldığını düşünüyorum.”

O’Neill, paylaştığı bu kinayeli paylaşımla aslında 10 Year Challange akımının altında yüz tanıma teknolojilerini geliştirmek isteyen şirketlerin olduğunu dile getiriyordu. Ünlü editöre gelen en büyük eleştiriyse bu fotoğrafların halihazırda Facebook’un elinde olmasıydı. Yani, Facebook zaten bu fotoğrafları sunucularında tutuyor ve neredeyse bütün haklarını elinde bulunduruyordu.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition