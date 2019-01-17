Sosyal Medya Fenomenleri Belediye Başkan Adayı Olabilir

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde sosyal medya kampanyalarına yoğunluk vereceklerini ifade etmişti. Bunun üzerine Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı, ilerleyen seçimlerde fenomen belediye başkanlarının olabileceğini ifade etti.

Facebook'ta 43 milyon, Instagram'da 37 milyon ve Twitter'da ise 9 milyonluk kullanıcı sayısını aşan ülkemizde fenomenlerin de siyasete girebileceği düşünülüyor. Konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, "sosyal medyadan bir çok etkinlik bu seçimde aktif şekilde kullanılacaktır" diye konuştu.

Yerel seçimde sosyal medya sayfalarının Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar aktif kullanılacağını dile getiren Ercan, sosyal medya duvarlarının isteğe bağlı olduğu için ilgili seçmeni yakalamak ve siyasal iletişim motivasyonunu artırmak için daha modern bir çözüm haline gelebileceğini ifade etti.

Siyasi Reklamlarda Fenomenleri Görebiliriz

Ayrıca sosyal medya fenomenlerinin de siyasi reklamlarda oynayabileceğini, hatta başkan adayı olarak gösterilebileceği düşünen Başkan "Bundan sonraki seçimlerde fenomen veya influencer belediye başkan adayları görebiliriz. YouTuber'ların yükselişi sürüyor, yerel seçimde de sosyal medya kampanyalarını sıklıkla görebiliriz." şeklinde konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının yaş kitlesinin oy vermek için müsait olduğunu söyleyen Said Ercan, Facebook'un bile hala etkili bir reklam silahı olduğunu savunuyor. Türkiye'nin batısında Facebook kullanımı azalmasına rağmen Anadolu'da kullanımın devam ettiği dile getirildi.

Peki siz sosyal medya fenomenlerinin siyasete girişmesi hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bu olası bir durum mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!