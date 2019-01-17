Tesla, Model 3'ü Hackleyebilene Araba Hediye Edecek

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019 yılında yazılımlarına o kadar güveniyor ki, bugün büyük bir iddia ortaya attı. Model 3'ü hackleyebilen kişilere aracı hediye edeceklerini duyuran Tesla, herhangi bir güvenlik zaafiyetinin olmadığını düşünüyor.

Elon Musk'ın şirketi Tesla tarafından yapılan bir duyuru sonucunda hackerlara fırsat tanındı. Model 3'ün yenilenmiş yazılımını kırmayı başarabilene ve aracın kontrolünü ele alabilen kişilere Model 3 hediye edeceklerini ifade eden şirket, aracının hacklenmesi halinde arabanın açıklarını bulmuş olacak.

Özellikle son dört yıldır yazılımlardaki hataları kapatmak üzere büyük yatırımlarda bulunan araba üreticisi, önceden bilgi vererek iyi niyetle kendi Tesla'sını hackleyebilecek müşterilerine izin verecek. Yani evin garajında yatan Model 3'ü hackleyebilen herkes garajına hediye olarak bir araba daha ekleyebilecek. Aynı zamanda aracın herhangi bir sıkıntı karşısında garantisi de iptal olmayacak.

Yazılım Hatası Bulanlara 15 Bin Dolar Ödül

Ayrıca diğer üreticilerden farklı olarak bu yıl Pwn2Own uluslararası hacker etkinliğine katılan ilk otomobil üreticisi Tesla olacak. Herhangi bir yazılım hatası bulan kişilere de 15 bin dolardan başlayan hediyeler verilmesi planlanıyor. Konu hakkında Tesla Araç Yazılımı Başkan Yardımcısı Daid Lau şu ifadeleri kullandı:

"Otomobillerimizi en yüksek güvenlik standartlarında geliştiriyoruz. Bu doğrultuda güvenlik düzeyi araştırma toplulukları ile olan çalışmalarımız bizim için sistemimizi mükemmelleştirmek için oldukça önem taşıyor"