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Bütün Ülkede İnterneti Kestiler! İşte Zimbabve'deki İlginç Karar

zimbabve internet kesintisi
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | İnternet

Afrika’nın en fakir ülkelerinden Zimbabve, inanılmaz bir kararın altına imza attı. Ülkenin en büyük internet sağlayıcısı Econet Wireless, hükümetin ikinci bir emre kadar ülkedeki internet bağlantısının kapatılması talimatı verdiğini duyurdu.

Ülkede artan akaryakıt zammından sonra günbegün artan protestoları engellemek isteyen hükümet, Econet Wireless’a ikinci bir emre kadar interneti tamamen kesmesini söyledi. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Avukatlarımız, mahkeme aksi bir karar verene kadar talimata uymamız gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet tarafından internet kesintisine dair resmi açıklama yapılmazken, yaşananların polisin göstericilere uyguladığı müdahaleye ilişkin fotoğrafların yayılmaması amacıyla interneti yasakladığı yorumlarına neden oldu.

İnternet servis sağlayıcısı Econet, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin talebi üzerine ülkede tüm sosyal medya sitelerine erişimin yasaklandığını belirtmişti. Açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, ülkede kapatılan internet tekrar açıldı ancak Facebook, YouTube, WhatsApp ve Twitter'a belirsiz süre erişim olmayacaktır" ifadeleri yer verilmişti.

Ülkede üç gün önce petrol fiyatlarındaki artış sonrasında düzenlenen gösteriler sırasında 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 68 kişi yaralanmıştı. Buna rağmen başta başkent Harare olmak üzere protestoların devam ettiği gelen ahberler arasında yerini almıştı.

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