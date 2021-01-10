WhatsApp Yolun Sonuna Geldi, HarmonyOS Bomba Gibi Geliyor! - Teknoloji Haberleri #130

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- Kamu bankaları ATM'leri birleştirme kararı aldı.
- Exxen aslında 40 TL olması gerekiyordu.
- Huawei CEO'su Çinli üreticiler HarmonyOS kullanabilir dedi.
- Tim Cook'un kazandığı para açıklandı.
- Elon Musk Signal açıklaması ile gündemde.
- 7/24 para transferi dönemi başladı.
- Kafalar grubu hapis cezası ile karşı karşıya.
- TikTok, Türkiye'ye temsilci atadı.
- Türkiye'de en hızlı interneti veren marka açıklandı.
- İstenmeyen SMS'leri engelleyebileceksiniz. İYS açıldı.
- WhatsApp gizlilik sözleşmesi gündeme bomba gibi düştü.
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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