Türkiye'de En Hızlı İnterneti Hangi Marka Veriyor? nPerf Açıkladı

Türkiye'de en hızlı interneti veren marka hangisi? Kullanıcılar Türkiye'de en hızlı interneti hangi marka veriyor? sorusunu merak ediyor. Dünya genelinde kullanılan internet hız testi uygulamalarından bir tanesi olan nPerf, Türkiye'de en hızlı interneti veren markanın hangisi olduğunu açıkladı. Sizce hangi marka olduğunu hemen aşağıda Telegram kanalımız üzerinde yaptığımız anket üzerinden bizlere iletebilirsiniz.

Türkiye'de En Hızlı İnterneti Hangi Marka Veriyor?

En hızlı interneti veren marka nPerf üzerinden kullanıcıların yaptığı hız testleri sonucunda belirlendi. 2020 yılında (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 arası) Türkiye'deki en büyük dört internet servis sağlayıcısından hizmet alan nPerf kullanıcıları toplamda 3.962.561 internet hız testi yaptı.

3.962.561 kez yapılan internet hız testi sonucunda Türkiye'de en hızlı interneti veren marka belirlendi. Türkiye'de kullanıcılara verilen ortalama internet hızı açıklandı. TurkNet en iyi indirme hızını sunan şirket oldu.

TurkNet Türkiye genelinde ortalama 26.45 Mb/sn indirme hızı sundu.

Turkcell Superonline Türkiye genelinde ortalama 22.07 Mb/sn indirme hızı sundu.

Türk Telekom Türkiye genelinde ortalama 16.81 Mb/sn indirme hızı sundu.

Vodafone Türkiye genelinde ortalama 23.27 Mb/sn indirme hızı sundu.

En İyi Upload Hızını Hangi Marka Veriyor?

Türkiye'de en iyi upload (yükleme) hızını Turkcell Superonline veriyor.

TurkNet Türkiye genelinde ortalama 4.73 Mb/sn upload hızı sundu.

Turkcell Superonline Türkiye genelinde ortalama 6.79 Mb/sn upload hızı sundu.

Türk Telekom Türkiye genelinde ortalama 3.33 Mb/sn upload hızı sundu.

Vodafone Türkiye genelinde ortalama 5.03 Mb/sn upload hızı sundu.

En Az Ping Veren İnternet Servis Sağlayıcısı Hangisi?

Ping hızının düşük olması akıcı bir internet kullanımının olmazsa olmazları arasında. Türkiye'de en az gecikme süresini veren marka TurkNet oldu.

TurkNet Türkiye genelinde ortalama 32.08 ms gecikme sundu.

Turkcell Superonline Türkiye genelinde ortalama 38.31 ms gecikme sundu.

Türk Telekom Türkiye genelinde ortalama 40.42 ms gecikme sundu.

Vodafone Türkiye genelinde ortalama 57.80 ms gecikme sundu.

Hemen aşağıdan nPerf tarafından hazırlanan tabloya göz atabilirsiniz.

Sizler kullandığınız internet servis sağlayıcısından memnun musunuz? Hangi internet servis sağlayıcısını kullanıyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!