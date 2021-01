TikTok'tan Türkiye Kararı: Temsilci Atayacak

YouTube’un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı. TikTok tarafından Türkiye'ye temsilci atanacağı duyuruldu. TikTok Türkiye'ye temsilci atayacak. İşte yapılan açıklama ve detaylar.

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Temsilci bulundurmayan sosyal medya devlerine cezalar kesilmeye devam ediyor. TikTok tarafından alınan karar ile birlikte Türkiye'ye temsilci atanacağı bilgisi geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Başkan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun!" cümlelerine yer verdi.

— Ömer Fatih Sayan (@omerfatihsayan) January 11, 2021

İlk etapta devlere 10'ar milyon TL para cezası kesilmişti. Ardından 30 gün içinde temsilci atamayan platformlara 30 milyon TL ceza daha kesilmişti.

Ocak 2021 içinde temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek. Türkiye’deki küçük ve büyük tüm işletmeler dahil olmak üzere herkes bu platformlara reklam veremeyecek.

Bu cezaların ardından halen temsilci atanmaz ise sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak. Bu daraltmanın ardından 30 gün içinde temsilci bildirilmez ise de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek.

YouTube'un da Türkiye'ye temsilci atayacağı bilgisi açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde YouTube tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."