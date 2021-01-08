TikTok'tan Türkiye Kararı: Temsilci Atayacak

YouTube’un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı. TikTok tarafından Türkiye'ye temsilci atanacağı duyuruldu. TikTok Türkiye'ye temsilci atayacak. İşte yapılan açıklama ve detaylar.

TikTok Türkiye'ye Temsilci Atayacak

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Temsilci bulundurmayan sosyal medya devlerine cezalar kesilmeye devam ediyor. TikTok tarafından alınan karar ile birlikte Türkiye'ye temsilci atanacağı bilgisi geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Başkan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun!" cümlelerine yer verdi.

VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.



Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri.



Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021

Temsilci Atamayan Sosyal Medya Devlerine Ne Olacak?

İlk etapta devlere 10'ar milyon TL para cezası kesilmişti. Ardından 30 gün içinde temsilci atamayan platformlara 30 milyon TL ceza daha kesilmişti.

Ocak 2021 içinde temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek. Türkiye’deki küçük ve büyük tüm işletmeler dahil olmak üzere herkes bu platformlara reklam veremeyecek.

Bu cezaların ardından halen temsilci atanmaz ise sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak. Bu daraltmanın ardından 30 gün içinde temsilci bildirilmez ise de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek.

YouTube da Temsilci Atama Kararı Almıştı

YouTube'un da Türkiye'ye temsilci atayacağı bilgisi açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde YouTube tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti: