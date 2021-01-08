Bankalar Arası 7 Gün 24 Saat Para Transfer Dönemi Başladı

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ile birlikte FAST sistemi devreye girdi. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi pilot testlerin tamamlanmasının ardından kullanıma açıldı. İşte Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ve detaylar.

EFT Saat Sınırı Kalktı: FAST Sistemi ile 7 Gün 24 Saat Para Transferi Yapılabilecek

TCMB tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır.

FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulmuştur.

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştır. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL’ye kadar yükseltilecektir.

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Yapılan açıklamada da belirtildiği gibi ilk aşamada 50 TL'ye kadar para transfer işlemi yapılacak. Bu limit yaygınlığa göre kademeli olarak 1.000 TL'ye kadar yükseltilecek. Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca bankalar arası para transferi işlemi aktif hale geldi.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecekler.

Merkez Bankasının 7/24 anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kullanıma açıldı. FAST ile devreye alınan kolay adresleme sayesinde artık telefon numarası, kimlik numarası ve e-posta adresine de para transfer etmek mümkün: https://t.co/BE3CGKlyiY — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) January 8, 2021

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