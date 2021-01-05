Çinli Şirketler Google Yasağı Gelirse HarmonyOS Kullanabilecek

Huawei tarafından geliştirilen işletim sistemi olan HarmonyOS, diğer Çinli akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılabilecek. Huawei CEO'su tarafından konu hakkında açıklama geldi. Richard Yu tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

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Çinli Üreticiler HarmonyOS İşletim Sistemini Kullanabilecek

Huawei CEO'su Richard Yu, Çinli akıllı telefon şirketlerinin Google Mobile Services sertifikası alamadığı taktirde Huawei Mobile Services HMS'i kullanabileceğini duyurdu.

Richard Yu, Çinli akıllı telefon üreticilerinin ABD tarafından engellenirse Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini kullanmasına yardımcı olabileceğini ve Google Mobil Hizmetlerine (GMS) olan bağımlılığı ortadan kaldırmak için Huawei servislerini kullanabileceğini söyledi.

Mayıs 2019'da ABD hükümeti, Huawei'yi Varlık Listesi'ne ekledi ve Amerikan şirketlerinin Huawei ile iş yapmasını kısıtladı. Bu nedenle Google, yeni Huawei cihazlarını Google Play sertifikalarıyla sertifikalandırmayı da durdurdu. Bu da Huawei akıllı telefon kullanıcılarının önceden yüklenmiş GMS ve Google Play Store almamasına neden oldu.

Huawei yaşananlar sonrasında kendi mobil servislerini tanıttı ve kendi işletim sistemini duyurdu. Huawei'nin uygulama mağazası AppGallery şu anda dünyanın en büyük 3. mağazası konumunda. AppGallery her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Huawei CEO'sunun yaptığı bu açıklama ile birlikte Çinli şirketlere açık çek verilmiş oldu. Çinli şirketlerin HarmonyOS işletim sistemini kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Hali hazırda Çinli akıllı telefon üreticilerinin neredeyse hepsinde Google lisansı bulunuyor.

HarmonyOS'a Sahip İlk Akıllı Telefon Ne Zaman Çıkacak?

HarmonyOS işletim sistemi tanıtıldıktan sonra ilk akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı merak edilmeye başlanmıştı. Huawei CEO'su tarafından bir açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Huawei CEO'su Richard Yu, 2021 yılında Huawei'nin HarmonyOS tarafından desteklenen ilk telefonunu tanıtacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda HarmonyOS'un akıllı telefon, akıllı hoparlör, bilgisayar, akıllı saat, kablosuz kulaklık, araba ve tablet olmak üzere tüm cihazlarda kullanılabileceği söylenmişti ve Richard Yu, HarmonyOS'un kilobayttan gigabaytlara kadar değişen RAM boyutlarını desteklediğini belirtmişti.

Henüz HarmonyOS işletim sisteminin nasıl göründüğüne dair bir görüntü bulunmuyor. HarmonyOS işletim sisteminin tasarımı merak ediliyor.

HarmonyOS işletim sistemi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sizler HarmonyOS işletim sistemi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!