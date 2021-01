Ilıcalı’dan Exxen Fiyatı Hakkında Açıklama: 40 TL Olması Lazımdı

Acun Ilıcalı, Exxen fiyatı hakkında gelen tepkilere yanıt niteliğinde açıklamalarda bulundu. Hürriyet’ten Hakan Gence ile söyleşi gerçekleştiren Ilıcalı, dijital yayın platformunun abonelik ücretine gelen tepkilere yönelik yaptığı açıklamanın yanı sıra Exxen ile ilgili bazı önemli bilgilere de yer verdi.

Acun Ilıcalı, Tepki Çeken Exxen Fiyatı İçin Açıklama Yaptı

Yaklaşık 4 ay önce Acun Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformu kuracağına yönelik ortaya birtakım iddialar atılmıştı. Ilıcalı daha sonra yaptığı açıklamalarla Netflix rakibi olması beklenen dijital yayın platformunun yakın bir tarihte çıkışını gerçekleştireceğini duyurarak iddiaları doğrulamıştı. Twitter’da “Yeni dijital paltformumuz EXXEN'de yakında beraberiz" ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaşarak iddiaların doğru olduğuna işaret eden Ilıcalı daha sonra hız kesmeden projenin ayrıntılarını paylaşmaya devam etmişti.

Dijital yayın platformunda şu an Şeref Bey, Hükümsüz, Konuşanlar, Tolgshow, Bu Benim Masalım, Kirli Çamaşırlar, Astrolojik Şifreler, Nasıl Zayıflarım, "O adam Oldun mu?", Yetiş Zeynep, Öğrenci Evi, Masterchef Junior gibi program ve dizilere yer veren Ilıcalı, Hürriyet’ten Hakan Gence ile gerçekleştirmiş olduğu söyleşi sırasında kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla insanların Exxen hakkında en çok merak ettiği soruları da yanıtlamış oldu.

1 Ocak 2021 tarihinde dijital yayın platformunu kullanıcıların hizmetine sunan Ilıcalı, Gence’nin kendisine yönelttiği “Yeni dijital platformunuzun adı neden Exxen” sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

“Hayatımda iz bırakan yarışmaların isimlerini hep Ali Abi (Taran) koydu. Uğurlu ve bereketli geldiğine inanıyorum. Bu platforma başlama aşamasında ona gittim, “Nasıl bir isim istiyorsun” diye sordu. Yenilik, yeni dönem ve farklılık gibi düşüncelerimden bahsettim ve bu ismi yolladığı anda çarpıldım.”

Exxen’in abonelik ücretine gelen tepkilerle ilgili açıklamada bulunan Ilıcalı, “Exxen’de 50 içeriğimiz var. Dizilerle birlikte o içeriklerin de haftalık yeni bölümleri eklenecek, böylece her gün yeni birçok içerik gelecek. Biz aslında hiçbir matematik hesabıyla platforma ayırdığımız bütçeyi üyelikle karşılayamadığımızı gördük. Çünkü her şeyi yeniden üretiyoruz. Ücretimiz 9.90 lira. Aslında olması gereken 40 liraydı. Bu noktada da seyirciden anlayış ve destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Önce Genç Ağırlıklı Olacak”

Gence, platformun daha çok hangi kitleye hitap ettiğini sorduğunda Ilıcalı şu şekilde cevap verdi: “Önce genç ağırlıklı olacak. Onlarla buluştuktan sonra gençlerden ailelerini de bize çağırmalarını isteyeceğiz, sonra da bütün aileyi tatmin edecek bir içerik sunacağız.”

Ilıcalı, Exxen’in TV8’i geride bırakması hakkındaki düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi: “Bu hassas konu, ben mesela başka ulusal bir kanal açmazdım. Ama Exxen dijital platform, istediğin zaman izleyebilirsin. Senden ricam, önce ‘Survivor’ı izle. Gece 24.00’ten sonra da Exxen zaten senin (gülüyor).”

“Keşke YouTube’a Rakip Olsam”

Rakiplik konusunda da açıklama yapan Ilıcalı, “Bazıları da “Netflix’e değil, YouTube’a rakip oluyor” diyor. Keşke YouTube’a rakip olsam, ben de öyle isterim. Aslında ben ‘Acun Firarda’yı çekerken “Tek başına program yapamazsın” dediler. En yüksek reytingi alan gezi programı oldu. Sonra ‘Fear Factor’ü yaptım, “Bu seyredilmez, içinde iğrenç şeyler var” dediler ama bir numara oldu. ‘Survivor’ için “Daha önce battı o iş” dediler, başarılı oldu. Şimdi de “Yapamaz” diyorlar. Aslında benim bu konuda uğurum gerçekleşiyor. İnsanlar “Yapar” deselerdi korkardım” şeklinde konuştu.

Ilıcalı, Gence’nin kendisine yönelttiği “Kanalınıza Hasan Can Kaya’yı aldınız. Videolarını YouTube’dan sildirmeniz eleştirildi. Ne diyorsunuz” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: “Hasan Can Kaya büyük yetenek. Sevenlerinin onun maddi gelir elde etmesini desteklemesi lazım. Bir insanın bir yere gelmek için merdivenleri tırmanırken bedava bir platformda az bir gelirle, seyirciyle buluşması demek oraya mahkûm demek değil. Yorum yapanları anlayışla karşılıyorum ama ayda 9,90 lirayı Hasan Can ve 50 farklı içeriğin olduğu bir platforma verebilirler diye düşünüyorum.”