Kamu Bankaları Ortak Karar Aldı: ATM'ler Birleşiyor

Kamu bankaları tarafından alınan karar doğrultusunda tüm ATM'ler tek bir ATM'de toplanacak. Bu nasıl olacak? Kamu bankaları hangileri? İşte tüm ayrıntılar.

Tüm ATM'ler Tek Bir ATM'de Toplanacak

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank tarafından bir protokol imzalanacak. Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplayacak. Böylece Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank ATM'lerinde yapmanız gereken tüm işlemleri tek bir ATM üzerinden gerçekleştirebileceksiniz.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlakbank’a ait farklı ATM’ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek. Bankalara ait ATM’lerde bildiğiniz üzere bankaların kendi logoları yer almakta ancak yeni proje ile ATM’ler üzerinde ortak bir tasarım olacak.

Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar Ocak ayında bir protokol imzalayacak. İlk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM’lerden yerleştirilecek.

Kamu bankaları daha önce yaptıkları işbirlikleri kapsamında kendi ATM’lerinin kullanımı noktasında komisyon almayı durdurmuştu. Bu proje kapsamında bu işbirliğine katılan bankaların sayısı artarken aynı zamanda tüm işlemlerden alınan komisyon ve işlem ücretleri de kaldırıldı.

Tüketicilerin ortak ATM’lerde yapacağı işlemler ücretsiz olacak. Herhangi bir işlem ücreti alınma durumu olmayacak.

Sizler kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplayacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tüm ATM'lerin tek bir ATM'de toplanması faydalı olur mu? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Bankalar Anne Kızlık Soyadı Sormayacak

Bankacılık işlemlerinde anne kızlık soyadı sorulması tarihe karışıyor. Ziraat Katılım'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, anne kızlık soyadı yerine Katılım Anahtar olacak. Katılım Anahtar, Ziraat Bankası'nın dijital kanallarında güvenlik doğrulaması amacıyla kullanılacak.

Katılım anahtar sadece kişiye özel ve değiştirebilecek bir bilgi olacak. 01.01.2021 itibarı ile yasal düzenlemeler doğrultusunda Anne Kızlık Soyadı,vb. kimlik bilgileri güvenlik doğrulamalarında artık kullanılmayacak. Diğer bankaların da böyle bir adım atmayacağı henüz bilinmiyor. Diğer bankalar tarafından da bir açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz.