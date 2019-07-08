FlexClip, hem iş hem de ev kullanıcılarının kullanabileceği online video düzenleme ve video yapma programı. Profesyonel iş videoları veya kişisel video hikayeleri oluşturup aileniz, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz kullanımı kolay ve yetenekli, ücretsiz online video düzenleme aracı.

Tasarım becerisi - yeteneği gerektirmeyen ücretsiz online video düzenleyici arayanlara hitap eden FlexClip, fotoğraf ve video klipleri kolayca profesyonel videolara dönüştürüyor. MOV, WEBM, M4V ve MP4 gibi farklı formatlarda videoları aktarıp kolayca kesme ve gerçek zamanlı ön izleme, video ve fotoğrafları basitçe sürükle - bırak yaparak aktarıp pano üzerinde düzenleme ve 1080P çözünürlüğe kadar kaydedip dışa aktarma, uzun videoları Instagram gibi sosyal ağlarda paylaşmak için 3-60 saniyeli videolar halinde parçalara ayırma, metin, arkaplan müziği ve ses dışında (ayrıca medya kütüphanenesinde stock fotoğraflar, video görüntüleri, müzikler) ses kaydedip ekleme (uzunluk ve ses ayarı, önizleme mevcut), yakınlaştırma ve uzaklaştırma efekti verme, videoyu farklı açılarda döndürme ve videonun başka bir yerde izniniz olmadan yayınlanma/paylaşılma ihtimaline karşı watermark (filigran) ekleme dahil bir video düzenleme programında olan tüm özelliklere sahip bir video düzenleyiciden bahsediyorum.

FlexClip ile videolarınızı 3 adımda hazırlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınız veya stok kütüphanedeki video ve fotoğrafları film şeridine ekliyorsunuz. Metin, müzik, sesinizle videonuzu özelleştiriyorsunuz. Son olarak çözünürlüğü seçip dışa aktarıyorsunuz.

FlexClip Özellikleri