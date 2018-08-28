IGTV Downloader servisiyle Instagram TV platformunda yayınlanan videoları hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcılarının 1 saate kadar video içerikleri üretip yükleyebilmelerini sağlayan Instagram IGTV özelliğini getirmişti. YouTube’da olduğu gibi kullanıcılar kendi içeriklerini üreterek yayınlayabiliyorlar. Sevdiğiniz hesapların yayınladığı IGTV videolarını indirmek ve arşivlemek istiyorsanız, bunu yapabilmeniz için sunulan IGTV Downloader uygulamasını kullanabilirsiniz.