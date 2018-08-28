Instagram TV videolarını kolayca indirmek istiyorsanız, IGTV Downloader aracını kullanabilirsiniz.
IGTV Downloader servisiyle Instagram TV platformunda yayınlanan videoları hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.
Popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcılarının 1 saate kadar video içerikleri üretip yükleyebilmelerini sağlayan Instagram IGTV özelliğini getirmişti. YouTube’da olduğu gibi kullanıcılar kendi içeriklerini üreterek yayınlayabiliyorlar. Sevdiğiniz hesapların yayınladığı IGTV videolarını indirmek ve arşivlemek istiyorsanız, bunu yapabilmeniz için sunulan IGTV Downloader uygulamasını kullanabilirsiniz.
Oldukça kolay bir kullanım sunan IGTV Downloader uygulamasında tek yapmanız gereken, indirmek istediğiniz IGTV videosunun bağlantısını kopyaladıktan sonra ana sayfadaki kutuya yapıştırmak. Search butonuna tıkladıktan sonra Download Now butonuna tıkladığınızda ilgili videoyu anında indirmeye başlayabilirsiniz.
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