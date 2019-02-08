Instagram fotoğraf ve videoları programsız bilgisayara indirin.
PostGraber, Instagram fotoğraf ve videoları indirmek (kaydetmek) için kullanabileceğiniz bir site. Herkese açık Instagram resim ve videoları bilgisayarınıza ve iPhone/Android telefonunuza programsız indirmenin bir yolunu arıyorsanız, en iyi Instagram fotoğraf ve video indirme siteleri arasında PostGraber’ı tavsiye ederim.
Instagram video ve fotoğrafları bilgisayara kaydetmek, telefona indirmek için bir programa ihtiyacınız yok. PostGraber ile profili herkese açık olan Instagram hesaplarının paylaştığı resim ve videoları kolayca cihazınıza indirebiliyorsunuz. Birden fazla fotoğraf - video içeren ya da hem fotoğraf hem de video içeren gönderileri de indirmeyi destekliyor. Tek tıkla indirme kolaylığı sunan site, rahatsız edici reklamlar da içermiyor ve ücretsiz.
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