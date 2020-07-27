Google’a rakip olan uygulamalarıyla güzel işler çıkaran Yandex, çeviri uygulamasıyla da başarılı bir performans sergiliyor. Yandex.Çeviri sayesinde istediğiniz dili çevirebilmeniz mümkün. Yandex.Çeviri uygulaması kolay ve hızlı çalışmakta.

Yandex.Çeviri İndir

Kelimeleri, kelime gruplarını, metinleri ve web sayfalarının tamamını otomatik olarak çevirme özelliğine sahip Yandex Çeviri, 99 dilde çeviri hizmeti sunuyor ve desteklenen dillerin listesi her geçen gün artıyor.

Kullanımı gayet kolay olan uygulamada, çeviri için listeden kaynak dili ve çevirinin yapılacağı dili seçtikten sonra, çevirmek istediğiniz metin ya da web sitesinin adresini girerek otomatik olarak çeviri işlemini başlatabilirsiniz. Çeviri çok kısa süre içerisinde gerçekleştirilmekte.

Google Translate’de olduğu gibi web sayfa çeviri hizmeti sunan Yandex Çeviri’de bir web sayfasını çevirmek için, ilgili sayfanın bağlantısını metin kutusuna yapıştırarak Çevir düğmesini kullanabilirsiniz. Bu şekilde servis, otomatik olarak web sayfası çeviri moduna geçecektir. Sayfanın orijinal halini de görerek karşılaştırma yapabildiğiniz bu özellik de gerçekten kullanışlı görünüyor.

Google'ın rakibi Yandex Çeviri oldukça güzel performans sergiliyor. Yandex Çeviri indir butonuna basarak saniyeler içerisinde servise ulaşabilirsiniz. Çeviri kullanarak bir dili farklı bir dile çevirebilir ve çevrenizde bulunan konuştuğunuz dili bilmeyenler ile kolayca anlaşabilirsiniz.

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