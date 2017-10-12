3on3 FreeStyle eğer heyecanlı online maçlar yapmak isterseniz size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir basketbol oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan 3on3 FreeStyle'da oyuncular sokak basketbolu maçlarına katılarak online arenalarda diğer oyunculara karşı mücadele etmekteler. 3on3 FreeStyle bize farklı oyun modları da sunmakta. Dilerseniz klasik olarak 3'e 3 maçlara katılabilir ve takım oyunu ile rakiplerinizi yenmeye çalışabilir, dilerseniz teke tek maçlar yaparak yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Bunun yanında oyunda pratik yapmanıza da imkan veriliyor.

3on3 FreeStyle, çılgın smaçlara, kendilerine has hareketlere sahip farklı karaterlere yer veren, gerçekçilikten ziyade arcade basketbol keyfi sunmayı hedefleyen bir oyun. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilmiş 3on3 FreeStyle, kolayca alışabileceğiniz kontrollerle geliyor. Oyunun grafikleri de oldukça hoş görünmekte.

3on3 FreeStyle'ın sistem gereksinimlerinin makul seviyede olduğu söylenebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 4 GB RAM

- Intel Core i3 4370 işlemci

- Nvidia GeForce GT 440 ekran kartı

- İnternet bağlantısı

- 3 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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