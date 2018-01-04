A Raven Monologue, bir karganın hikayesini anlatan ilginç bir macera oyunu
A Raven Monologue eğer hikaye odaklı oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir macera oyunu.
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan A Raven Monologue'da oldukça ilginç bir ana kahraman ile karşılaşıyoruz. Deneysel bir oyun olan A Raven Monologue'u oynamak için İngilizce bilmenize gerek yok, oyunun hikayesi sessiz bir şekilde size aktarılıyor. Zaten kahramanımız da nasıl gaklayacağını bilmeyen bir karga, oyunda kahramanımızın şehir sakinleriyle ilişkileri konu alınmakta.
A Raven Monologue'da diyaloglarla iletişim kurmak yerine etkileşimli sanat ile iletişim kuruyoruz. Kurugsal karakterler, el çizimi şeklindeki görseller ve özgün bir müzik A Raven Monologue'un diğer özellikleri.
A Raven Monologue'u oynayabilmek için çok güçlü bir bilgisayara sahip olmanıza gerek yok. Oyun eski masaüstü bilgisayarlarınızda ve dizüstü bilgisayarlarınızda kolayca çalışacaktır. A Raven Monologue minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- 64 bit Windows 7 işletim sistemi
- 1.2 GHz işlemci
- 1 GB RAM
- 256 MB video belleğe sahip, 800 x 600 çözünürlüğü destekleyen ekran kartı
- DirectX 9.0
- 174 MB boş depolama alanı
Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme
YORUMLAR