A Raven Monologue eğer hikaye odaklı oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir macera oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan A Raven Monologue'da oldukça ilginç bir ana kahraman ile karşılaşıyoruz. Deneysel bir oyun olan A Raven Monologue'u oynamak için İngilizce bilmenize gerek yok, oyunun hikayesi sessiz bir şekilde size aktarılıyor. Zaten kahramanımız da nasıl gaklayacağını bilmeyen bir karga, oyunda kahramanımızın şehir sakinleriyle ilişkileri konu alınmakta.

A Raven Monologue'da diyaloglarla iletişim kurmak yerine etkileşimli sanat ile iletişim kuruyoruz. Kurugsal karakterler, el çizimi şeklindeki görseller ve özgün bir müzik A Raven Monologue'un diğer özellikleri.

A Raven Monologue'u oynayabilmek için çok güçlü bir bilgisayara sahip olmanıza gerek yok. Oyun eski masaüstü bilgisayarlarınızda ve dizüstü bilgisayarlarınızda kolayca çalışacaktır. A Raven Monologue minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 1.2 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 256 MB video belleğe sahip, 800 x 600 çözünürlüğü destekleyen ekran kartı

- DirectX 9.0

- 174 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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