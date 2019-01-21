Ace Combat 7: Skies Unkown, bilgisayar ve konsollar üzerinden oynanabilen bir tür uçaksavaşı oyunudur.

Modern savaş uçaklarıyla sınırsız bir aksiyonun içerisine gireceğiniz Ace Combat 7: Skies Unkown, uzun süredir oyuncuların hayatında olan Ace Combat serisinin 2019 yılında piyasaya çıkan dürümü olarak dikkatleri çekmektedir.

360 derece bakış açısı sunmasının yanı sıra gerçekçi oynanışıyla dikkatlerden kaçmayan Ace Combat 7: Skies Unkown, yapımcısı tarafından şöyle tanıtılmaktadır: “Birinci sınıf bir pilot ol ve 360 derece hareket ederek fotogerçekçi göklerde süzülürken düşman uçaklarını düşür ve gerçekçi sortier yapmanın heyecanını tat! Hava savaşları daha önce hiç bu kadar harika hissetirmemişti ve görünmemişti! Project Aces'ın amacı serideki bu oyunun devrim niteliğindeki gökyüzü tasarımı ile adeta gerçek bir pilotmuş hissi veren müthiş gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim sunmak! Hava ve çevre şartları uçağını ve gösterge panelini etkileyerek daha önce hiçbir hava savaşı oyununda görülmemiş bir gerçeklik sağlar. Destansı hava savaşları seni bekliyor!”

Su-30’dan F-35’e kadar en son nesil savaş uçaklarını içerisinde barındıran ve birçok yenilikle oyuncuların karşısına çıkan Ace Combat 7’nin sistem gereksinimleri ise hemen aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Ace Combat 7 sistem gereksinimleri

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit OS required) İşlemci: Intel Core i3-7100 Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750Ti(2GB) DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 11 sound card İlave Notlar:

