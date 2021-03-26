Adobe Stock, tasarımcılara ve işletmelere tüm yaratıcı projelerinde kullanabilecekleri milyonlarca yüksek kalitede seçilmiş ve telifsiz fotoğraf, video, illüstrasyon, vektör grafik, 3 boyutlu varlık ve şablon sunan bir servis. Adobe Stock’u çok varlıklı abonelik olarak satın alabiliyorsunuz.

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Adobe Stock, tasarımcılara, pazarlamacılara, video profesyonellerine ve daha fazlasına tüm yaratıcı projeleri için 200 milyon yüksek kaliteli, telifsiz fotoğraf, vektör, illüstrasyon, şablon, 3B varlık, video, hareketli grafik şablonu ve ses dosyalarına erişim imkanı sunuyor.

Adobe Stock, Photoshop, Illustrator ve InDesign gibi popüler Adobe programlarında yerleşik olarak bulunuyor, böylece Creative Cloud Kitaplığından arama yaparak göz atabilir, çalışmanıza ekleyebilir ve varlıklarınıza masaüstü ve mobil cihazlarınızdan anında erişebilirsiniz. Ve hatta Photoshop, Ilustrator ve InDesign’da yaratıcı projelerinize hızlı başlangıç yapmak için Adobe Stock’tan sanatçılar tarafından tasarlanmış şablonları doğrudan Yeni Belge iletişim kutuları içinden indirebilirsiniz. Adobe Stock varlıklarını doğrudan Creative Cloud masaüstü uygulamalarından veya stock.adobe.com üzerinden lisanslayabilirsiniz. Bir şablonu lisanslayıp indirdikten sonra başka herhangi bir Photoshop veya Ilustrator belgesiyle çalıştığınız gibi üzerine ekleme de yapabilirsiniz. Premier Pro projelerinizde kullamak üzere Adobe Stock’tan hareketli grafik şablonları bulabilir ve indirebilirsiniz. Adobe Stock sitesinde binlerce şablon seçeneği mevcut.

Adobe Stock görselleri JPEG, AI ve EPS dosya formatlarında oluyor. HD videolar, MOV formatında, 4K videolar çeşitli formatlarda mevcut. Adobe Stock’ta üç tür 3B varlık mevcut; Modeller (.obj), Işıklar (.exr/.hdr) ve materyaller (.mdl). Bu varlıklar birçok 3 boyutlu uygulamada destekleniyor. Tüm Adobe Stock içerikleri mevcut en yüksek çözünürlükte sunuluyor. Çözünürlük, varlığın çekildiği kameraya bağlı olsa da içeriklerin çoğu 300 dpi’a kadar yüksek kaliteli yazdırılmış çıktıyı barındırır. Vektör dosyaları kalite kaybı olmadan tüm formatlarda yazdırılabiliyor.

Adobe Stock görsellerini ve videolarını düşük çözünürlüklü, filigranlı sürümlerini indirerek deneyebilirsiniz. Şablonlar ve 3B varlıkları indirebilmeniz için lisanslamanız gerekir. Çoğu ücretsizdir. Adobe Stock Premium koleksiyonu ise dünyanın en iyi fotoğrafçıları ve ajanslarından bazılarından portföylerinden özenle seçilmiş binlerce görüntüyü içerir. Diğer Adobe Stock görselleriyle aynı dosya türlerine ve çözünürlüklerine sahiptirler ancak olağanüstü içerik, stil, özgünlük ve üretim kalitesi için seçilmiştir. tüm Adobe Stock Premium koleksiyonu görüntüleri sınırsız sayıda çıktı çalışmasına izin veren Gelişmiş Lisans içerir. Genişletilmiş Lisanslar kahve kupaları, tişört gibi yeniden satılabilen türev ürünler oluşturmak içindir ve Premium görüntüler sadece Adobe Stock Enterprise hesabıyla kullanılabilir. Adobe Stock Premium koleksiyon görsellerinin fiyatlandırması seçilen piksel boyutuna göre farklılık gösterir.

Kredi paketleri, Adobe Stock’ta varlıkları esnek ve uygun maliyetli bir şekilde satın almanıza olanak tanır. Bir paketi satın aldığınızda 1 yıl süreyle premium görseller, videolar, editoryal görseller ve diğer varlık türleri gibi belirli içerikleri lisanslamak için kullanabileceğiniz kredilere sahip olursunuz.