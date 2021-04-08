Advanced PDF Password Recovery, PDF parola kaldırma/şifre kırma programı olarak Windows PC kullanıcılarına hizmet veriyor. PDF kısıtlamalarını anında kaldırmak, parolayla korunan PDF dosyalarını düzenlemek, yazdırmak ve kopyalamak için Advanced PDF Password Recovery’i kullanın. Program, 40-bit şifreleme ile bir dakikadan kısa sürede parolanın kırılmasını sağlayan patentli bir teknolojiye (Thunder Tables) sahip.

Advanced PDF Password Recovery İndir

Bu programla parola korumalı PDF dosyalarına hızlı ve etkili bir şekilde erişebilirsiniz. Açılış şifresi yoksa veya bilmiyorsanız, yazdırma, düzenleme ve kopyalama kısıtlamalarını kaldırarak kısıtlanmış PDF belgelerinin kilidini anında açabilirsiniz. Program, Adobe Acrobat veya başka bir PDF programının tüm sürümleriyle oluşturulmuş PDF belgelerini koruyan veya kilitleyen parolaları kurtarır veya anında kaldırır.

Parola korumalı PDF belgesini açamıyor musunuz? Son derece karmaşık donanım hızlandırmalı saldırı seçeneğini aktif ederek, açılış şifreni kırabilirsiniz. Elcomsoft Advanced PDF Password Recovery, sözlük saldırılarını kaba kuvvetle birleştirerek bunu kolaylaştırır. Denenecek parola sayısını azaltmak için bir dizi maske, kalıp ve kural kullanır. Son teknoloji ürünü GPU hızlandırma, günümüzün yüksek performanslı ekran kartlarının PDF şifrelerini her zamankinden daha hızlı kırmak için kullanılmasını sağlar.

PDF güçlü 128-bit veya 256-bit anahtarla korunuyorsa, Advanced PDF Password Recovery orijinal şifreyi elde etmek için PDF dosyası belgesine bir dizi saldırı gerçekleştirir.

Advanced PDF Password Recovery, Dijital Haklar Yönetimi (DRM) teknolojisi veya FileOpen (FOPN_fLock) gibi herhangi bir üçüncü parti güvenlik eklentisi kullanılarak korunan PDF dosyalarını desteklemez.