Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, Steam'den satın alıp oynayabileceğiniz macera oyunlarından bir tanesidir.

En ünlü çizgi dizilerin başında gelen Adventures Time’ın yapımcılarının yazdığı ve Outright Games’in oyunlaştırdığı Adventure Time: Pirates of the Enchiridion isimli macera oyununda ana karakterlerimiz, çizgi dizide olduğu gibi Finn ve Jake olacak. Finn ve Jake ile birlikte Ooo ülkesinin sular altında kalmasının sebeplerini arayacağımız oyun boyunca, kahramanlarımızla tehlikeli suları keşfedeceğiz. Keşiflerle birlikte çeşitli ipuçları bulacağız, korsanları soyup, bu ıslak gizemi çözmek ve günü kurtarmak için kötü adamlarla savaşacağız.

Kendine has oynanışının yanı sıra farklı espri anlayışıyla gerçek bir eğlence vaat eden oyunun özellikleriyse yapımcıları tarafından şöyle sıralanmış:

• Ooo Ülkesini özgürce keşfedin, sırları ortaya çıkarın ve oynanabilir hayran karakterleri olan Finn, Jake, BMO ve Marceline ile ganimet toplayın

• Neler olduğunu anlamak için, krallıklar arasındaki açık denizlerde yelken açın ve keşfedilmemiş bölgelerde maceralara atılın

• Hızlı tempolu taktik savaşta kötü adamlarla mücadele etmek için kahramanlarınızı bir üst seviyeye yükseltin, eşyaları, büyüleri, iksirleri ve eşsiz kahraman yeteneklerini kullanın