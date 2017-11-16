AgeOfDarkness içerisinde crafting ve aksiyonu birleştiren, Orta Çağ temasıyla dikkat çeken bir hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilir.

Oyuncuların hem tek başlarına, hem de online olarak diğer oyuncularla birlikte oynayabildiği bir oyun olan AgeOfDarkness'da kendi Orta Çağ kasabamızı kurabiliyoruz ve bu kasabayı kurduktan sonra eşkiyaların saldırılarından korumaya çalışıyoruz. Oyunda bize kasabamızı inşa edebilmek için 100 civarında materyali kullanabilme imkanı veriliyor. Surlarımızı inşa ettikten sonra ise sıra eşkiyalarla savaşmaya geliyor. Oyuncular, silahlarını kuşanıyorlar ve savaş alanına inerek eşkiyalarla gerçek zamanlı olarak savaşabiliyorlar.

AgeOfDarkness'ın oynanışı bir miktar Fortnite'a benziyor. Oyuncular kahramanlarını 3. şahıs kamera açısıyla kontrol etmekteler. Oyunda kahramanımızın sadece tek canı var, bu nedenle canınız tükendiğinde kalıcı olarak ölüyorsunuz. AgeOfDarkness, her adımınızı dikkatli atmanızı gerektiren bir aksiyon oyunu.

AgeOfDarkness'da mevsimler değişebiliyor ve oyun esnasında gece - gündüz döngüsü yaşanıyor. Oyunun multiplayer modunda diğer oyuncularla savaşamadığınızı belirtmekte fayda var; bu modda birlikte şehrinizi inşa edebiliyorsunuz.

AgeOfDarkness'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel i3 2130 veya AMD FX 4130 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce 9800 GT veya AMD Radeon HD 3870 ekran kartı

- DirectX 9.0

- İnternet bağlantısı

- 10 GB boş depolama alanı