Alien Mayhem eğer GTA benzeri oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız hoşunuza gidebilecek bir açık dünya tabanlı aksiyon oyunu.

Bir hayli ilhinç bir hikayeye sahip olan Alien Mayhem'da dünyayı trollemeye çalışan bir uzaylının yerine geçiyoruz. Oyundaki amacımız ise kaos yaratarak dünyayı karıştırmak ve insanları korkutarak etrafta kaçışmalarını seyretmek. Bu işi gerçekleştirebilmek için birçok farklı aracı ve silahı kullanabilmekteyiz.

Alien Mayhem'da yaratılan sanal dünya, sandbox yapısına sahip. Kullanılan fizik hesaplamaları oyunu keyifli hale getiriyor. Silah ve araçlarınızı kullanarak birşeyleri devirip kırabiliyor, insanları trolleme girişimlerinizin ana kahramanı yapabiliyorsunuz. Alien Mayhem'de hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için hava topu, halat tüfeği, yer çekimi silahı, balon silahı, dondurucu silah ve sersemletici silah adlı silahları kullanabilmekteyiz.

Alien Mayhem içinde bölüm sonu canavarı savaşları da mevcut. Alien Mayhem, mizahı gerçekçiliğin önünde tutan, daha çok eğlence yönü baskın olan bir aksiyon oyunu olarak özetlenebilir. Oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızın şu özelliklere sahip olması gerekiyor:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.0 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- 256 MB video belleğe sahip Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- DirectX 9.0c

- DirectX 9.0c uyumlu 16 bit ses kartı