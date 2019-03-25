Anno 1800, uzun yıllardır geliştirilmekte olan strateji oyununun 2019 yılında çıkmış sürümüdür.

Blue Byte tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Anno 1800, çok uzun süredir geliştirilen strateji oyunlarından bir tanesi olarak göze çarpmaktadır. Sanayi Devrimi sırasında hızla değişen, yeni teknolojilerin keşfedildiği, yeni kıtaların ve toplumların gün yüzüne çıkarıldığı yapısıyla diğer strateji oyunlarından ayrılan Anno 1800, hayal gücünüzle yeni bir medeniyet yaratmanızın önünü açıyor.

Şehir inşa etme oyunu olarak adlandırılabilecek olan Anno 1800, 19. yüzyılda Endüstri Çağı'nın şafağında gerçekleşir. Oyun bir hikaye kampanyası, bir sanal alan modu ve çok oyunculu mod içerecek. Anno 2205 gibi, oyun çok oturumlu bir oyuna sahip olacak, ancak öncekilerin aksine, savaş ve şehir kurma oturumları birbirinden ayrılamayacak. Ayrıca, rastgele oluşturulmuş haritalar, oyuncu ile aynı haritada inşa edilen AI rakipleri, taşınabilir ticari malların ve eşyaların yanı sıra, serinin önceki taksitlerinden bir geri dönüş sağlayacaktır.

Anno 1800'ün taslak modu, diziye yeni katılanlardan biridir. Oyuncuya, şehirlerini kontrastlı "planlı" binalarla planlamalarını sağlayarak, gerçekten inşa etmeye çok değerli kaynaklar harcamadan yardım eder. Bir oyuncu bir bina inşa etmek istiyor ancak kaynakları yetersizse, oyuncu daha fazla kaynak edindiğinde, daha sonra da binanın bir planını yerleştirebilir. Planlama yapıldıktan ve gerekli kaynaklar toplandıktan sonra, plandaki her bina tek bir tıklamayla oluşturulabilir.

Bir kentin çekiciliği kavramı, Anno 1800'de yeni tanıtıldı. Turistler, çekici olduğunu düşündükleri şehirlere akın edecekler ve böylece kentin gelirine katkıda bulunacaklar. Turistler doğal topraklar, yerel şenlikler ve çeşitli dekoratif süs eşyaları gibi güzel şeyleri düşünür, ancak kirliliği, yerel huzursuzlukları ve gürültülü veya kokulu endüstrileri sevmezler. Bu nedenle oyuncu, bir şehrin doğal güzelliğini endüstriyel kârlılığına karşı dengelemek zorundadır.